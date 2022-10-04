Пропагандисты готовят россиян к потере части Херсона: уверяют, что "все под контролем"

Украинские защитники проводят контрнаступление в Херсонской области. Оккупанты убеждают, что это никакое не поражение для росармии.

Об этом 4 октября написал военнослужащий ТРО и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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"Пропагандистские паблики рашистов готовят аудиторию к тому, что покинут Давидов Брод, Малую и Большую Александровку", – отметил Хлань.

"Постепенно будут откатываться"

По словам депутата, у россиян всегда странные формулировки. Это потому, что ВСУ их уничтожают и оттесняют. Комментарии под такими новостями оккупанты закрывают.

Очень вероятно, что наши войска будут постепенно откатываться, держа ситуацию под контролем, – пишут захватчики.

Деоккупация Херсона

Силы Специальных Операций 3 октября рассказали, что освободили еще один населенный пункт в Херсонской области. Пока не сообщают его название.

Также сине-желтый флаг подняли над Миролюбовкой и Архангельским. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, 2 октября сообщили о деоккупации Крещеновки. Защитники опубликовали красноречивые фото с флагами.

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