Россияне хаотично отходят, – Хлань рассказал, куда продвинулась линия фронта на Херсонщине

В Херсонской области продолжается контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Российские оккупанты хаотично отходят с захваченных территорий, пытаясь где-то закрепиться.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне пытаются сделать очередной пункт сопротивления в Мыловом.

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Куда продвинулась линия фронта в Херсонской области

Хлань отметил, что накануне ВСУ зашли в Дудчаны. Это означает, что наши военные продвинулись на 30 километров от линии фронта. Оккупанты сначала паниковали и заявляли в пропагандистских пабликах, что срочно обустраивают свою линию обороны уже в Мыловом.

А Мыловое – это уже недалеко от Берислава. Это означает, что они хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

То есть, по его словам, российские военные пытаются сделать очередной пункт сопротивления в Мыловом. Но, очевидно, это им не поможет.

Хлань о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области и хаотичном отходе оккупантов: смотрите видео

Пропагандистский провал оккупантов

Хлань отметил, что коллаборант Стремоусов появился недавно именно в Бериславе. Он приехал туда записать пропагандистское видео с гауляйтером Бериславского района о том, что в Бориславе все спокойно. Там сейчас, действительно, все спокойно, однако ненадолго.

Утреннее заявление Стремоусова – это вообще был нонсенс. Он, не зная, что говорить, сказал, что отступление – это наступление. То есть в его понимании такое тотальное отступление является наступлением,

– заявил военнослужащий ВСУ.

По его словам, у оккупантов наблюдается очевидный пропагандистский провал. Потому что два их телеканала уже не знают, что и говорить.

Взрыв в отеле в Херсоне

Хлань добавил, что среди значительных событий в оккупированном Херсоне является то, что в центре города прогремел взрыв в отеле "Нинель". Туда заселилось руководство ФСБ, поскольку очень любило тамошнюю сауну и бассейн.

То семерых двухсотых вывозили из этого отеля. И многие скорые так же вывозили находившихся в нем рашистов,

– рассказал он.

Депутат Херсонского облсовета отметил, что, по словам местных, ликвидированы пятеро ФСБшников, а также двое военных высоких чинов. Пока еще не идентифицировали их личности.

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