Качественная артиллерия изменила ход событий на фронте: боец ВСУ сравнил наши пушки с русскими

В Министерстве обороны Украины заявили, что российская армия уже утратила на фронтах преимущество в артиллерии. Этого удалось достичь благодаря широкому использованию артиллерии 155 калибра с украинской стороны.

Важность артиллерии на фронте сложно переоценить. Благодаря ей удается достичь немалых результатов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Максим Морозов – боец "Легиона Свободы".

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Ситуация с артиллерией в Украине улучшилась

В Министерстве обороны сообщили, что каждые 100 стволов 155 калибра – это то же самое, что 300 – 400 стволов 152 калибра, которые используют российские оккупанты.

Такое сравнение уместно. Ситуация с "артой" была сложная, примерно в 1:50. То есть на наш один выстрел – они производили 50. Это было очень ощутимо на нашем (Авдеевском – 24 Канал) направлении, когда в Украину зашли американские M777,

– отметил Максим Морозов.

Несколько этих гаубиц, по словам бойца "Легиона свободы", действительно делали свое дело. Даже меняли ситуацию на отдельных участках фронта.

Единственное, что у оккупантов тоже есть современные САУ, МСТА. Они их совершенствуют, тоже учатся на своих ошибках. Но действительно, качественная артиллерия 155-го калибра способна изменять ход событий на локальных фронтах и на фронте в целом ", – заметил военный.

Максим Морозов о влиянии артиллерии на боевые действия: смотрите видео

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