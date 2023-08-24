Качественная артиллерия изменила ход событий на фронте: боец ВСУ сравнил наши пушки с русскими
В Министерстве обороны Украины заявили, что российская армия уже утратила на фронтах преимущество в артиллерии. Этого удалось достичь благодаря широкому использованию артиллерии 155 калибра с украинской стороны.
Важность артиллерии на фронте сложно переоценить. Благодаря ей удается достичь немалых результатов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Максим Морозов – боец "Легиона Свободы".
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Ситуация с артиллерией в Украине улучшилась
В Министерстве обороны сообщили, что каждые 100 стволов 155 калибра – это то же самое, что 300 – 400 стволов 152 калибра, которые используют российские оккупанты.
Такое сравнение уместно. Ситуация с "артой" была сложная, примерно в 1:50. То есть на наш один выстрел – они производили 50. Это было очень ощутимо на нашем (Авдеевском – 24 Канал) направлении, когда в Украину зашли американские M777,
– отметил Максим Морозов.
Несколько этих гаубиц, по словам бойца "Легиона свободы", действительно делали свое дело. Даже меняли ситуацию на отдельных участках фронта.
Единственное, что у оккупантов тоже есть современные САУ, МСТА. Они их совершенствуют, тоже учатся на своих ошибках. Но действительно, качественная артиллерия 155-го калибра способна изменять ход событий на локальных фронтах и на фронте в целом ", – заметил военный.
Максим Морозов о влиянии артиллерии на боевые действия: смотрите видео
Военная помощь для Украины: последние новости
- В последние несколько дней Владимир Зеленский был с официальными визитами в Европе. Подытоживая встречи, президент рассказал, что Украина стала сильнее. В частности, мы получим 61 один самолет F-16 от Нидерландов и Дании.
- Более того, Дания уже начала обучение первой группы украинских пилотов на истребителях F-16 На днях 8 украинских пилотов уже прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе. К учениям также присоединится Греция. В США, в свою очередь, сообщили, что если в Европе учения будут успешными, украинских пилотов будут готовы принять и в Штатах.
- Важным решением также стала договоренность о начало производства шведских БМП CV-90 в Украине.. Президент Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже обсудили локализацию производства и ремонты.