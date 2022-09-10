Там абсолютная паника, оккупанты просто убегают, – военный обозреватель о состоянии российской армии

россияне не могут сделать организованное отступление своих сил на Харьковщине из-за паники. Хотя неофициально оккупанты говорят, что "спецоперация" идет по плану.

кремлевская армия не готова воевать против ВСУ и не понимает, зачем их бросили умирать. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.

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Эксперт отметил, что российская армия напоминает авто, которое застряло в болоте.

"Чем больше оно пытается делать обороты колесами, тем больше оно застревает. То, что они сейчас делают – просто закапываются. В то же время на официальном уровне все делают "покерфейс", что россия мощная и сильная, имеет козыри", – объяснил обозреватель.

По его словам, окружение путина держит его в "теплой ванной", объясняя, что россияне достигнут всех целей "спецоперации" и что они "доведут все до конца".

Видно даже по той же Харьковской области, что их военные просто бегут и покидают свои позиции. Это не организованный уход. При нем минируются территории, делаются засады и т.д. Этого всего мы не видим. За три дня активного контрнаступления в Харьковской области только одна ДРГ пыталась как-то противодействовать ВСУ,

– подчеркнул Бочкала.

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Он указал, что все говорит об "абсолютной панике и абсолютно деморализованном состоянии личного состава".

"орки" просто не готовы сражаться на украинской земле. Они боятся и не понимают, зачем их прислали умирать. То, что мы видим на полях – они не хотят и не готовы воевать. Они осознают, что это для них уже проигранная война. А верхушки, которые сидят где-то в москве – тоже все понимают, но пытаются держать путина в хорошем настроении", – резюмировал эксперт.

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