Прорыв первой линии обороны на Юге стал неожиданностью для врага, – Минобороны

Несмотря на сложные условия, Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться вперед в освобождении украинской территории. Это наилучшее свидетельство эффективности украинских военных в дискуссиях о ходе контрнаступления.

Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Ганна Маляр. Чиновница убеждена, наступление Вооруженных Сил успешным с учетом начальной диспозиции войск.

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Как происходит контрнаступление на Юге

Россия долго готовилась к украинскому наступлению. Даже в тот момент, когда в прошлом году оккупанты занимали территории Запорожья, они понимали, что вскоре им придется их оборонять. Поэтому у Вооруженных Сил не было никаких иллюзий по поводу наступления на Юге.

"Следует помнить, что украинские военные идут в наступление вопреки тому, что оккупанты превосходят их в личном составе и вооружении. Вопрос заключается не в том, сколько километров территории было освобождено. Важен уже тот факт, что продвижение ВСУ происходит вместе с мощным уничтожением врага", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Ганна Маляр о ходе контрнаступления на Юге: смотрите видео

Наступая, Вооруженные Силы существенно уменьшают возможность оккупантов сопротивляться. Ситуация была бы хуже, если бы Вооруженные Силы не уничтожали военный потенциал врага, ведь в таком случае российское командование бросило бы на штурм украинских позиций гораздо больше подразделений и техники.

Для врага стало неожиданностью, что ВСУ смогли прорвать первую линию обороны. Первая линия обороны была настолько прочно укреплена, что вторая линия беспокоила их гораздо меньше. Теперь это может сыграть для нас положительную роль,

– отметила Маляр.

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