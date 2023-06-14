В Бердянске морг переполнен оккупантами: ВСУ "насыпают" врагу на Запорожье

Наступательные действия украинских сил продолжаются на нескольких участках фронта. В частности, на востоке Запорожской области – на границе с Донетчиной в районе Новодаровки, а также на Ореховском направлении.

Местные жители на Запорожье уже почувствовали начало контрнаступления ВСУ. Увеличилось количество обстрелов. За последние сутки Запорожскую область обстреляли 122 раза. Об этом 24 Каналу сообщила журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

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Враг тоже готовится

В результате последних обстрелов ранен 78-летний мужчина, житель одного из поселков.

В то же время к контрнаступлению готовятся не только жители оккупированных территорий, но и российские захватчики. По официальной информации, враг проводит оборонительные действия.

Депутат рассказала о ситуации на Запорожском направлении: смотрите видео

Но военные, воюющие на Запорожском направлении, отметила депутат, сообщают, что работы им хватает. Говорят, что они хорошо насыпают врагу.

"Также есть информация, что в Бердянске переполнен морг. И это одна из хороших новостей, которыми сегодня мы можем поделиться нашим контрнаступлением", – рассказала Алиса Сысоева.

Что происходит на Запорожском направлении

Совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады ТрО 4 июня было освобождено село Новодаровка Пологовского района Запорожской области.

Позже неподалеку от Новодаровки оккупанты взорвали дамбу на границе с Донецкой областью. Скорее всего, враг таким образом пытается замедлить контрнаступление ВСУ. Однако врагу не удастся остановить украинские силы.

В то же время российские пропагандисты приписывают 47-й отдельной механизированной бригаде ("Магура") потери на Запорожском направлении техники западного образца. Однако представитель командования бригады Валерий Маркус призвал не вестись на вбросы.