Наступление россиян на Харьковщине: Костенко назвал 2 главных замысла врага

Россияне утром 10 мая перешли в контрнаступление в Харьковской области. Вражеские наступательные операции вдоль границы на северо-востоке Украины имеют 2 стратегические цели.

Подробнее о замысле врага 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. К слову, аналитики ISW назвали российскую операцию в Харьковской области "рисковым шагом", однако таким образом Кремль надеется ограничить украинские контрнаступления.

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Главные цели российского наступления

Российское наступление на Харьковщину имеет несколько целей. Первая – отвлечение наших сил, оттягивание и растягивание их по фронту.

К сожалению, у нас с Россией большая граница и они понимают, что небольшими атаками 3 – 5 батальонов могут заставить нас постоянно маневрировать, ожидая главного удара. Здесь нужно, чтобы разведка постоянно отслеживала перемещение российских резервов,

– отметил Костенко.

Вторая – оккупанты хотят создать так называемую "санитарную зону", которая, по мнению врага, сделает невозможным проникновение с территории Украины наших войск, или российских добровольцев, которые неоднократно делали рейды на вражескую территорию. Действия РДК и легиона "Свобода России" били по репутации и авторитету Владимира Путина.

"Оккупанты хотят сделать "санитарную зону", чтобы боевые действия не перемещались на территорию России", – подытожил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

"В планах врага еще одна линия Суровикина"

Россияне постоянно кричат о том, что им нужна "буферная зона", чтобы якобы не обстреливали Белгород. Как отметил Костенко, основная задача врага – сделать невозможным переброску боевых действий на российскую территорию.

Я думаю, что у них есть план сделать еще одну линию Суровикина, чтобы мы не смогли бить по российской территории тактическим вооружением,

– отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

Российские захватчики понимают, что для того, чтобы обезопасить границу надо сделать линию сплошных заграждений, к примеру, 20 километровую зону, потом несколько километров будут сплошные минные поля по территории Украины и инженерные заграждения.

Что будет означать серьезный прорыв оккупантов

Соединенные Штаты ожидают, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но Вашингтон не ожидает серьезных прорывов.

Если мы говорим о стратегическом наступлении, то серьезный прорыв – когда прорывается оборона, расширяется плацдарм, враг вклинивается на большую дальность в оборону и затем окружается определенное количество войск,

– добавил Костенко.

То, что происходит сейчас на севере Харьковщины – это даже не прорывы, потому что россияне не вклинились в оборону. Они прошли наши подразделения обеспечения и дошли до линий обороны.

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