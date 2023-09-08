Есть успехи в районе южнее Работино: в Генштабе сообщили о продвижении ВСУ
8 сентября 2023, 07:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Контрнаступление Украины продолжается. Теперь внимание приковано к Югу, где есть значительные успехи. На Востоке ВСУ сдерживают наступление россиян.
Наши воины неукоснительно продвигаются вперед, шаг за шагом. Об этом сообщили в Генштабе.
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Что известно на этот момент
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах,
– говорится в сообщении.
Россияне же обстреливают Работино из артиллерии и минометов и наносят авиаудары.
Какая ситуация на Юге
- В ежедневном отчете ISW говорится, что прорыв всех российских линий обороны на Юге Украины может произойти уже к концу 2023 года. Но пока нет понимания, насколько сильно укреплена третья линия обороны россиян. Есть мнение, что это просто командные пункты, пункты связи и склады, поэтому эта линия только вспомогательная, поддерживающая для других, которые укреплены более серьезно. Но американская разведка считает, что именно на третьей линии расположены самые крепкие фортификации. Аналитики подчеркивают: успехи ВСУ на некоторых участках фронта влияют на наше восприятие всего фронта. Мы можем полагать, что каждая последующая линия обороны легче другой, в то время как российская оборона неоднородна по всему фронту.
- Анна Маляр говорила о том, что на большинстве участков ВСУ преодолели первую линию обороны. Движение там непростое, это не легкая прогулка и не "сели в машину и поехали": кое-где россияне минуют землю в три слоя. Хотя у россиян больше людей, больше оружия и превосходство в воздухе, Украина все же продвигается вперед, и это военное чудо.
- Михаил Подоляк в интервью 24 каналу заявил, что Украина вошла в финальные этапы войны с психологической точки зрения. По его словам, передавать оружие Украине нужно достаточно быстро, не опасаясь эскалации со стороны России и перехода "красных линий".