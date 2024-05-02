Способна ли Украина провести контрнаступление в 2024 году: Бен Ходжес дал откровенную оценку
Источник:РБК-Украина
Прошлогоднее летнее контрнаступление Украины не принесло ожидаемых результатов. Бен Ходжес ответил, есть ли шансы у нашего государства для успешной операции по освобождению территорий в этом году.
Сейчас украинские защитники находятся в обороне. Американский генерал сказал, смогут ли они перехватить инициативу.
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Возможно ли контрнаступление ВСУ в 2024 году
По мнению Ходжеса, главная задача для Украины на этот год – это предотвратить большой прорыв России, а также выиграть время для усиления ВСУ, улучшения защиты городов и повышения уровня оборонной промышленности.
Кроме того, нашей стране надо оттянуть время, чтобы Запад сумел предоставить всю необходимую помощь.
Также Ходжес выразил надежду, что дроновые атаки и в дальнейшем будут уменьшать экономический и военный потенциал России
Именно в плане такой косвенной войны перехват инициативы украинцами вполне реален, считает генерал.
В то же время, по его словам, пока Украина не готова к масштабному контрнаступлению. Впрочем, Ходжес признал, что в истории много примеров, когда одной стороне начать успешное контрнаступление, когда другая сторона этого не ожидала.
Генерал заметил, что ни США, ни кто-то другой не должен толкать Украину делать что-то, пока она не решит, что она готова это сделать.
У Украины есть план
- Ранее в интервью СМИ президент Зеленский признал, что план прошлогоднего контрнаступления был на столе у Кремля еще до его начала.
- В то же время глава государства заверил, что будущее контрнаступление Украины будет более успешным.
- Зеленский сказал, что военные уже разработали стратегический план по деоккупации территорий, однако для его реализации нужно западное оружие.
- Напомним, что еще зимой официальные должностные лица заявляли, что Украина может начать новое контрнаступление весной.
- Впрочем, сейчас наше государство готовится к отпору масштабных контрнаступательных действий России, запланированных на конец мая – начало июня. Сейчас оккупанты продолжают продвигаться на Юге и Востоке.
- В Институте изучения войны спрогнозировали, что Украина, вероятнее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года.