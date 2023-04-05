Опасный сценарий для нас, – экс-министр обороны о планах и способностях России

Будущее контрнаступление Вооруженных Сил Украины не на шутку пугает россиян. Они планируют свою оборону, однако из-за некоторых факторов им не удастся эффективно подготовиться.

Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Украины (в 2019-2020 годах), председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк. По его словам, из-за протяженной линии фронта российские захватчики не смогут эффективно обороняться.

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Опасный сценарий для Украины

У россиян уже есть стратегия обороны и общий план действий для будущего украинского контрнаступления. Однако достичь своих целей им вряд ли удастся.

Любая война имеет политическую цель, а она у россиян была сформирована, скорее всего, лично президентом. Военные точно не могут предложить ему изменить эту цель. А она совершенно нереалистичная,

– отметил Андрей Загороднюк.

Для Владимира Путина сейчас абсолютно невозможно признать провальный результат. Но поскольку россияне не смогут достичь определенной политической цели, то, вероятно, все, что будут делать оккупанты, попытаются обороняться и затянуть эту войну.

"Это опасный сценарий для нас. Россияне будут истощать наши ресурсы, силы и резервы наших партнеров, думая, что их ресурсов хватит дольше", – заметил экс-министр.

Андрей Загороднюк о стратегии россиян: смотреть видео

Россияне не смогут подготовиться

Несмотря на все, наши союзники заявляют, что они будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Эти месседжи идут не только нам, но и россиянам. Мол, не думайте, что наши ресурсы когда-нибудь закончатся и мы отступим от Украины,

– подчеркнул Загороднюк.

Что касается планов противника, экс-министр добавил, что, конечно, они готовятся сдерживать украинское контрнаступление, но вражеские войска растянуты на огромную линию фронта. Потому у них не будет возможности эффективно подготовиться.

Если контрнаступление произойдет с эффектом неожиданности, это будет очень неприятным ударом для россиян.

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