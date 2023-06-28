Украина еще не использовала основные резервы в контрнаступлении, – Резников
Источник:Financial Times
Силы обороны продолжают контрнаступление для деоккупации всех украинских территорий. Впрочем, наше государство еще не использовало основные резервы. Кроме того, некоторые успехи воинов пока держат в тайне.
Об этом заявил министр обороны Украины. Алексей Резников подчеркнул, что "главное событие" контрнаступления еще впереди.
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"Когда это произойдет, все увидят"
Резников заявил, что деоккупация ряда населенных пунктов за последние недели была "не главным событием" в запланированной атаке Киева.
Когда это произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят,
– подчеркнул министр обороны.
Также чиновник подтвердил, что основные военные резервы Украины, в частности большинство бригад, недавно подготовленных на Западе, оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не привлекали к операции. Кроме того, о некоторых успехах ВСУ пока публично не сообщают, чтобы не навредить нашим военным.
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Контрнаступление ВСУ: последние данные с фронта
- Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк анонсировала хорошие новости от наших воинов. Подчеркнула, что подрыв Каховской ГЭС не доставил ВСУ таких хлопот, на которые рассчитывал враг. Украинские воины результативно продолжают боевую работу. Поэтому, по словам Гуменюк, очень скоро будут результаты, которые всех порадуют.
- Британский министр обороны заявил, что украинские защитники уже отбили больше территорий, чем оккупанты захватили во время своего зимнего "большого наступления". Уоллес отметил, что Силы обороны отвоевали около 300 квадратных километров.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 27 июня заявила, что на Бахмутском направлении уже 4 дня идет украинское наступление.