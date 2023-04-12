Когда мы будем наступать, их уже ничего не спасет, – боец ВСУ о "мегаокопе" россиян

ВСУ готовятся к масштабному контрнаступлению. Россияне понимают, что их конец уже близко, поэтому роют глубокие окопы и строят укрепления. Однако оккупантам это не поможет, потому что скоро их выгонят из Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал украинский доброволец, бывший командир израильского спецназа Денис Десятник. По его словам, Россия уже начала эвакуацию коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей.

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Россияне чувствуют близкое поражение

Британская разведка сообщала, что захватчики в Запорожской области построили 120 километров линии обороны, 3 линии укреплений, расположенные на 10 – 20 километров в глубину.

Десятник отметил, что россиянам не помогут никакие линии обороны. Украинские защитники готовят масштабное контрнаступление на многих участках фронта.

Им не поможет ничего, потому что их выгонят с территории Украины, они это знают. Оккупанты пытаются сейчас что-то делать, но на самом деле просто тратят свои ресурсы. Но пусть тратят,

– сказал он.

Украинский доброволец подчеркнул, что Россия уже начала эвакуацию коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, потому что чувствует близкое поражение.

Контрнаступление ВСУ: главное