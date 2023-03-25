Ждут и боятся: в России все активнее обсуждают вероятное контрнаступление ВСУ весной, – ISW

В России набирает обороты паника. А связана она с вероятным контрнаступлением ВСУ весной. Его обсуждают в стране-агрессоре с каждым днем все чаще.

И эти заявления раздаются на фоне замедления наступления самих россиян. Последнее явилось следствием безумных потерь, которые враг несет за последние несколько месяцев. В частности, пытаясь захватить Бахмут.

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О контрнаступлении говорят с каждого утюга

Как отмечают в Институте по изучению войны, российское информационное пространство буквально наполнено заявлениями о подготовке контрнаступления ВСУ.

К примеру, тот же главный алкоголик Кремля Дмитрий Медведев 24 марта отметил, что генштаб России якобы знает о планах Киева готовить наступление. Мол, внутри страны-агрессора уже работают над тем, чтобы реагировать на продвижение украинских войск.

Известный российский военкор начал жаловаться на распространение украинской стороной дезинформации о наступлении на Белгородскую область. Мол, такие заявления раздаются для того, чтобы враг перебросил свои войска в приграничные районы. Это должно облегчить контрнаступление ВСУ. Соответствующее заявление частично дублирует слова Евгения Пригожина. Он также упоминал о Белгородской области в контексте маневра для отвлечения.

Между тем другой военкор предупреждает, что ВСУ, вероятно, попытаются начать контрнаступление до набора мощности российской оборонно-промышленной базы. Мол, наши военные пойдут вперед к тому моменту, когда ОПБ увеличит производство и укрепит оборонный потенциал страны-агрессора.

Наступление России близко к кульминации

Это еще раз отметили в Институте по изучению войны. Составители отчета подчеркнули, что этими заявлениями информационное пространство Москвы может реагировать на замедление российских операций и возможен перехват инициативы Украиной.

Российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новые наступательные операции, и маловероятно, что такие силы существуют в достаточном объеме для того, чтобы сделать и то, и другое.

– отмечают в Институте.

К слову, враг действительно несет бешеные потери. Только за 23 марта нашим военным удалось ликвидировать 1 020 российских захватчиков.

Потери врага растут