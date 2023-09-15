Россияне "поплыли", – Свитан оценил наступательные действия врага на Запорожском направлении

Для российской армии ситуация сложна по всей линии фронта. У окупантов проблемы с логистикой и практически нигде они не могут создавать ударные наступательные кулаки.

Сегодня идет война логистик, ведь чем дальше вести оружие, тем сложнее будет проводить наступление или стоять в обороне. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что это хорошо заметно на Запорожском направлении.

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Россияне "поплыли" по всей линии фронта

Запорожское направление для оккупантов является самым длинным с точки зрения логистических поставок. Для них очень трудно снабжать там свое войско даже амуницией.

Россияне по всей линии фронта "поплыли", им сейчас не до формирования наступательных кулаков, возможно разве в районе Купянска и то благодаря близости к российской границе,

– заметил Роман Свитан.

Он добавил, что любое подразделение, которое только можно перебросить на Запорожье, сразу попадает под действие наших дальних систем поражения, которые его и уничтожают.

Военный эксперт о ситуации на Запорожском направлении: смотрите видео

Задача – перерезать сухопутный коридор

Как только станет формироваться прорыв на фронте, тогда можно будет вводить стратегические резервы и развивать наступление с выходом на оперативное пространство.

И в сторону Мелитополя, и в сторону Мариуполя у нас равновелики шансы выполнить главную стратегическую задачу – перерезать сухопутный коридор.

Скорее всего, будет принято решение о введении стратегических резервов на то направление, где россияне быстрее "поплывут" и может даже побегут под ударами наших наступательных частей.

– подчеркнул Свитан.

Ситуация на Запорожском направлении: что известно