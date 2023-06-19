"Все идет по плану": Данилов рассказал, как идет украинское контрнаступление

Украинские военные мужественно отвоевывают оккупированные земли и дают достойный ответ российским врагам. И в этой работе не следует ожидать мгновенных результатов.

Это в эфире 24 Канала отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он объяснил, что сейчас следует делать.

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Верим в ВСУ

Секретарь СНБО подчеркнул, много было внимания приковано к украинскому контрнаступлению и многие ожидали мгновенных результатов. Впрочем, это не работа дней или недель.

Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц,

– подчеркнул Данилов.

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Чиновник подчеркнул, что украинские защитники придерживаются четкой тактики и разработанной стратегии. И в этой ситуации остается ждать и верить.

"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", – добавил секретарь СНБО.

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