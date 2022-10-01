"Россияне, вы окружены": в ВСУ показали, как оккупантам возле Лимана предлагают сдаться в плен

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление в Донецкой области. Город Лиман они уже окружили, поэтому призывают россиян сдаться, чтобы не стать очередным "пушечным мясом".

Роликом с призывом к российским военным поделился защитник Украины с позывным "Эней". В нем голос за кадром объявляет условия, при которых враг может не пополнить статистику потерь врага в Лимане.

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Сложите оружие и сдавайтесь в плен

В видео подчеркивают, что Силы обороны Украины уже захватили Лиман. Оккупанты в настоящее время окружены со всех сторон, поэтому оказывать сопротивление им нет смысла. Если же они попытаются это сделать, то пополнят статистику потерь врага.

Также озвучены условия, которых должны соблюсти захватчики, которые не хотят погибать бессмысленной смертью. Им нужно:

выйти на ближайшую дорогу или в населенный пункт;

сложить оружие и ждать представителей ВСУ;

делать это следует с приподнятыми руками.

Российских военных призывают сдаться: видео

Помните – своей власти вы не нужны! Для них вы – "пушечное мясо". Вы нужны своим близким дома,

– отмечают в видео.

ВСУ могут очень скоро уволить Лиман

Соответствующее утверждение было озвучено в Институте по изучению войны. Там заметили, что оккупанты продолжают отступление от населенных пунктов, расположенных неподалеку от самого Лимана.

Эти данные подтверждают как сами "представители" псевдореспублики, так и российские военные корреспонденты. Поэтому враг хоть и держит под контролем Лиман, свои позиции он оставил в Дробышево и Ямполе. Что касается последнего населенного пункта, то информацию об его освобождении подтвердил глава государства Владимир Зеленский.

Пока известно, что россияне якобы контролируют автодорогу с самого Лимана в Торское. В то же время следует понимать, что защитники Украины уже успели перекрыть путь Дробышево – Торское в районе поселка Ставки.

Российские источники также докладывают об активности разведывательно-диверсионных групп. Их враг зафиксировал на трассе Сватово – Торское, расположенной к северо-востоку от Лимана. Оккупанты уже жалуются, что им удалось пересечь реку Жеребец. Кроме того, враг отступает в район Торского из-за активных артиллерийских обстрелов. Их подтверждает геолокация на кадрах.

Все это вместе позволяет аналитикам из Института по изучению войны предположить, что вскореВСУ освободят Лиман. Речь идет о ближайших 72 часах или до 4 октября. Заметим, что предварительный прогноз относительно Купянска осуществился. Его озвучили 9 сентября, а уже 10 наши военные были в городе и поднимали флаг Украины.

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