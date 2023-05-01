Через несколько месяцев мы можем освободить большую территорию и говорить о Крыме, – Маломуж

В западных изданиях на днях появилась статья, где подвергают сомнению успешность контрнаступления ВСУ из-за нехватки определенных видов вооружения. Впрочем, полная и точная информация о состоянии ВСУ и будущих контрнаступательных действиях есть только у украинского командования.

В контрнаступление ВСУ будут привлечены все резервы и западное вооружение. Украинское командование хорошо подготовилось к предстоящим контрнаступательным действиям, исходя из той техники, которая у них есть. Об этом 24 Каналу сообщил Николай Маломуж – украинский генерал, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах).

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Только у Украины есть точная информация об Украине

В британском еженедельнике The Times 30 апреля вышла статья о том, что Украина вроде бы не готова к предстоящему контрнаступлению. Причиной называют отсутствие западной авиации и достаточное количество боеприпасов. Но поскольку у Украины "нет другого выбора", то она все равно его начнет.

Я считаю, что это субъективная точка зрения журналиста. У него есть собственные источники, но мы исходим из реалий сегодняшнего дня в Украине. Многие аналитики и даже руководители стран перед и после 24 февраля четко предполагали, что Киев не выстоит. Мы же знали, что это не так и заявили, что это конец путинского режима,

– заявил Николай Маломуж.

Да, окончательная победа Украины действительно будет нелегкой и состоится благодаря многим жертвам, павшим в боях. Но победить так устойчиво объединившийся на оборону народ невозможно.

"Многие издания могут писать о недостаточной подготовке. Действительно, мы тоже говорим, что недостаточно и ракет, и ракетных систем, а тем более авиации. Всегда, когда идет активная война, особенно с таким врагом, оружия и боеприпасов должно быть очень много", – подчеркнул экс-глава разведки.

Впрочем, сегодня именно Украина определяет перспективу, слабые места врага, где будут нанесены основные и не основные удары, и как мы будем двигаться дальше.

Это и есть правда. Никакие аналитики, даже военного класса, не могут дать полной оценки вооруженных сил. Думаю, контрнаступление позволит в ближайшие месяцы освободить большие территории, в том числе и говорить об освобождении Крыма,

– заметил Маломуж.

По его словам, период контрнаступления ВСУ будет определяющим в войне.

Николай Маломуж о будущем контрнаступлении ВСУ: смотреть видео

К контрнаступлению будут привлекаться все резервы

В условиях этой освободительной войны, что идет на украинских территориях, Украина готовится к системным и глобальным операциям, которые позволят уволить все оккупированные территории. Для этого привлекают мощные системные резервы ВСУ, Нацгвардии, МВД, ССО, спецслужб и, конечно, новейшую технику западных партнеров.

Кроме того, последние три заседания в формате "Рамштайн" имели четко определенную стратегию и предоставляли вооружение, необходимое для наступления.

Мы имеем всю стратегию врага, имеем видение расстановки сил и средств. Самое главное, что на протяжении многих месяцев мы уничтожаем профессиональную армию – это войска, которые готовились десятками лет. Сам Пригожин говорит, что уничтожены 70-80% бойцов. Перспектив обороны нет,

– подчеркнул Маломуж.

Фактически Вооруженные Силы Украины подрывают основу российской армии. Таким образом, именно Украина более трезво и точно сможет оценивать ситуацию, ведь даже западные аналитики не могут предоставить объективную информацию.

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