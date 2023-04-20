Россияне должны нас бояться: боец ВСУ сказал, от каких факторов зависит начало контрнаступления

Украина активно готовится к контрнаступательной операции. Нужно, чтобы сошелся ряд факторов, и все начнется.

Об этом 24 Каналу рассказал майор 103 бригады ТРО ВСУ, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин. По его словам, работа каждого украинского военного приближает контрнаступление ВСУ.

К теме Будет сюрпризом, которого меньше всего ожидает враг, – Вениславский прокомментировал контрнаступление ВСУ

Что нужно для контрнаступления

Как отметил Ганущин, в первую очередь нужно достаточное количество боеприпасов, которые помогут выбить оккупантов с их позиций. Также существует временная проблема с российской авиацией, которая в определенные моменты получает преимущество в небе.

Второй вызов, с которым столкнулись в конце марта – временное преимущество российской авиации в небе. На отдельных участках, когда им это нужно. Они подлетают на критическое малое расстояние до фронта, глушат РЭБами нашу ПВО и сбрасывают авиационные бомбы,

– отметил Ганущив.

Украине есть чем ответить на такие действия оккупанты. Западные партнеры постоянно усиливают украинскую ПВО. Можно предположить, что некоторые из новейших ЗРК будут использоваться при контрнаступлении.

"Волки Да Винчи" показали бои за последний путь на Бахмут – смотрите видео

Не стоит забывать и об информационной работе. Российские захватчики должны опасаться, что контрнаступление начнется в любую минуту именно на их линии фронта. Они должны нервничать.

Они должны бояться и уже боятся. Должны нервничать, заводить БТР, сжигать горючее, уменьшать количество хода своих самолетов, терять "Орланы" и "Ланцеты". Климат должен быть на нашей стороне. Пока земля не пригодна для хода тяжелой гусеничной техники. Надо дождаться, чтобы эти пазлы сложились в нашу пользу. Эти дни обязательно наступят,

– заметил Ганущин.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко