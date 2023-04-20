Про це 24 Каналу розповів майор 103 бригади ТрО ЗСУ, депутат Львівської облради Олександр Ганущин. За його словами, робота кожного українського військового наближає контрнаступ ЗСУ.

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Що потрібне для контрнаступу

Як наголосив Ганущин, насамперед потрібна достатня кількість боєприпасів, які допоможуть вибити окупантів з їхніх позицій. Також є тимчасова проблема з російською авіацією, яка в певні моменти отримує перевагу в небі.

Другий виклик, з яким зіткнулися в кінці березня – тимчасова перевага російської авіації в небі. На окремих ділянках, коли їм це потрібно. Вони підлітають на критичну малу відстань до фронту, глушать РЕБами нашу ППО та скидають авіаційні бомби,

– зазначив Ганущив.

Україна має чим відповісти на такі дії окупанти. Західні партнери постійно посилюють українську ППО. Можна припустити, що деякі з новітніх ЗРК будуть використовувати під час контрнаступу.

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Не варто забувати і про інформаційну роботу. Російські загарбники мають боятися, що контрнаступ розпочнеться у будь-яку хвилину саме на їхній лінії фронту. Вони повинні нервувати.

Вони мають боятися і вже бояться. Мають нервувати, заводити БТР, спалювати пальне, зменшувати кількість ходу своїх літаків, втрачати "Орлани" та "Ланцети". Клімат має бути на нашому боці. Поки земля не є придатною для ходу важкої гусеничної техніки. Треба дочекатися, щоб ці пазли склалися на нашу користь. Ці дні обов'язково настануть,

– зауважив Ганущин.

Україна готується до контрнаступу: коротко