Контрнаступление ВСУ далеко от провала, впереди много борьбы, – генерал Милли

Выводы по украинскому контрнаступлению рано делать, ведь впереди Силы обороны ждет еще много борьбы. Кроме того, Украина все еще сдерживает мощное количество резервов.

Об этом во время совместного брифинга с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил председатель Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли. Он подчеркнул, что война на бумаге – это не реальная ситуация на поле боя, сообщает 24 Канал.

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Контрнаступление ВСУ далеко от провала

Генерал Милли сообщил, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп из более чем 63 тысяч военнослужащих для контрнаступления ВСУ. Поскольку Украина все еще сдерживает значительное количество боевой мощи, рано делать выводы относительно наступательных операций. По словам Милли, сейчас Украина заведомо медленно пробивается через российскую оборону.

Это никак не провал. На мой взгляд, еще слишком рано делать такой вывод. Я думаю, что впереди еще много борьбы,

– заявил генерал Милли.

Хотя у русских также было время на подготовку к украинскому контрнаступлению, однако они столкнулись со значительными проблемами, среди которых – плохая подготовка, низкий моральный дух и недавний мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Самой главной проблемой для контрнаступления в США видят минные поля. Такого мнения придерживаются и в командовании ВСУ. В частности, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что контрнаступление действительно идет не так быстро, как хотелось бы, поскольку враг заменял территорию очень плотно.

"Я не буду говорить, что будет в будущем, потому что это будет решение Украины относительно того, куда и когда они будут направлять свой резерв. Сейчас они сохраняют свою боевую мощь, и они медленно, целеустремленно и неуклонно пробиваются сквозь все эти минные поля", – объяснил Милли.

Генерал также подчеркнул, что существенная разница между войной на бумаге и реальными событиями на фронте. Он акцентировал, что военные могут гибнуть на фронте, разминируя поля. Так что подразделения могут замедляться.

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