Про це під час спільного брифінгу з очільником Пентагону Ллойдом Остіном заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі. Він наголосив, що війна на папері – це не реальна ситуація на полі бою, повідомляє 24 Канал.

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Контрнаступ ЗСУ далекий від провалу

Генерал Міллі повідомив, що міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп з понад 63 тисяч військовослужбовців для контрнаступу ЗСУ. Оскільки Україна все ще стримує значну кількість бойової потужності, то зарано робити висновки щодо наступальних операцій. За словами Міллі, нині Україна свідомо повільно пробивається через російську оборону.

Це аж ніяк не провал. На мій погляд, ще занадто рано робити такий висновок. Я думаю, що попереду ще багато боротьби,

– заявив генерал Міллі.

Хоча росіяни також мали час на підготовку до українського контрнаступу, проте вони зіткнулися зі значними проблемами, серед яких – погана підготовка, низький моральний дух та нещодавній заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Найголовнішою проблемою для контрнаступу у США вбачають мінні поля. Такої думки дотримуються й у командуванні ЗСУ. Зокрема, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що контрнаступ дійсно йде не так швидко, як хотілося б, оскільки ворог замінував територію дуже щільно.

"Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, куди й коли вони направлятимуть свій резерв. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано та неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля", – пояснив Міллі.

Генерал також наголосив, що є суттєва різниця між війною на папері та реальними подіями на фронті. Він акцентував, що військові можуть гинути на фронті, розміновуючи поля. Тож підрозділи можуть сповільнюватися.

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