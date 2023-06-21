В Генштабе рассматривают неожиданные варианты наступления: как там потролили оккупантов
Источник:Генштаб ВСУ
Наступление Вооруженных Сил Украины и других смежных подразделений может начаться на совершенно неожиданных направлениях. Оккупантам будет очень несладко.
Украинские военные активно готовятся к дальнейшим наступательным операциям, которые могут начать на совершенно неожиданных направлениях. Недавно будущие офицеры-десантники прошли испытания, дали "клятву" десантника и полученный маруновый берет.
Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам
Испытания были действительно непростыми, но все достойно их прошли. Курсанты в полном снаряжении с оружием преодолели психологическую полосу препятствий и болотисту местност. Впоследствии они выполняли упражнения с бревном и толкали армейский грузовик.
Будущие офицеры-десантники прошли испытания / Фото Генштаб ВСУ
После этого будущие офицеры-десантники преодолели водное препятствие, а также выстояли две минуты в спарринге с инструкторами.
Курсанты прошли все испытания / Фото Генштаб ВСУ
Речный десант полностью готов
Украинские военные также оттачивают свои умения форсировать водные преграды. Недавно генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность дивизиона речных катеров к выполнению различных задач на воде.
На этот раз воспроизводили задачи высадки десанта для помощи наступающим из другого направления войскам. Это – интересный намек для российских захватчиков.
Состоялась тренировка высадки десанта с целью завладения важными районами побережья для содействия войскам, наступающим из другого направления для уничтожения подразделений противника,
– сообщили в Страткоме ВСУ.
Также свои умения форсировать водные препятствия недавно продемонстрировали воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Они даже успели поймать несколько рыб.
Военные из 60-й бригады форсировали водное препятствие / Скриншот с видео
Контрнаступление ВСУ: коротко
- Украина активно готовится к освобождению территорий от оккупантов. Сейчас на фронте проходят как оборонительные, так и наступательные операции. Нужно запастись терпением и поддерживать ВСУ.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что такие операции – не голливудский фильм, поэтому не нужно ожидать быстрых результатов. Сейчас украинские военные продвигаются с тем темпом, который считают нужным.
- Ранее президент Чехии Петер Павел подчеркнул, что Украина еще не перешла к "настоящему контрнаступлению". Все масштабные действия еще впереди.