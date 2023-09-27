Годжес пристыдил людей, критикующих контрнаступление ВСУ
Источник:"Голос Америки"
Генерал США в отставке Бен Годжес заявил, что критика украинского контрнаступления является непрофессиональными и бесполезными заявлениями. Ведь эти слова звучат от людей, критикующих "в 8000 километрах".
Соответствующее мнение бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Годжес озвучил во время дискуссии в Вашингтоне "Победа Украины: мигает желтый сигнал?". Кстати, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ, потому что испугался, что будет прорыв.
Смотрите также Россия наступает в районе Марьинки, но ВСУ держат оборону: карта боев за 27 сентября
Как Годжес ответил на критику по поводу контрнаступления ВСУ
Генерал США в отставке Бен Годжес заявил, что тем, кто "в 8 000 километрах" критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя.
Это непрофессиональные и бесполезные заявления,
– заявил Бен Годжес.
Он также раз объяснил, что украинцам приходится проводить контрнаступление без поддержки авиации. Хотя в свою очередь США, Великобритания или Германия без нее никогда не посылали бы своих солдат в боевые действия.
Кроме того, Бен Годжес ранее объяснял, что контрнаступление – не только то, что мы видим на поле боя. Ведь украинская армия проводит многосложные комплексные операции, работают спецназовцы, атакуют дроны, происходит киберборьба, Украина выводит из строя российские радары и ПВО, происходят другие действия.
Годжес также убеждал, что впечатляюще украинские военные работают по Черноморскому флоту и это создает огромное давление на российский генштаб.
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- В начале сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас те же эксперты, которые прогнозировали падение Киева в начале полномасштабного вторжения за несколько дней, упрекают в недостаточной скорости наступления.
- Однако генсек НАТО отметил, что реальность состоит в том, что украинцы превышают ожидания снова и снова. Поэтому не стоит из-за границы или где угодно, говорить им, как надо воевать: "Это их задача, они рискуют своей жизнью, а мы только поддерживаем их".
- На днях Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в итоговом телефонном разговоре с генералом Марком Милли в его действующем статусе, что Вооруженные Силы Украины не упустили ни одной позиции. Ведь на некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, бойцы продолжают двигаться вперед. В ходе разговора также присутствовал Чарльз Браун, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США.