Продолжается подготовка к контрнаступлению, – Смирнов назвал 2 главные задачи ВСУ
Украинские военные готовятся к контрнаступлению, чтобы уничтожить российских оккупантов и выгнать их с территории нашей страны. У ВСУ есть 2 главные задачи: уничтожить наступательный потенциал врага и начать наступление.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он подчеркнул, что главная цель контрнаступления ВСУ – освободить оккупированные Россией украинские территории и выход на границы 1991 года.
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"Прежде всего ВСУ должны полностью уничтожить врага и его наступательный потенциал. Следующим шагом будет наше контрнаступление, которое неизбежно. Вопрос в том, когда он будет. Я разделяю стратегию Генштаба, наши потери должны быть минимальными", – отметил он.
ВСУ готовятся к контрнаступлению
Смирнов отметил, что идет большая подготовка к контрнаступательным действиям украинских защитников. Главная цель контрнаступления ВСУ – освободить оккупированные Россией украинские территории и выход на границы 1991 года.
Наша ключевая задача – остановить врага и его наступательный потенциал, который сохраняется. Наступательный потенциал врага был остановлен в Бахмуте. Все благодаря терпению и мужеству наших воинов. Это большая цена, но наши воины там стояли, стоят и продолжат стоять настолько, насколько это будет необходимо и безопасно,
– сказал он.
Экс-советник министра внутренних дел Украины подчеркнул, что ВСУ будут идти в наступление, когда будут условия для освобождения оккупированных территорий. Сейчас Украина обсуждает со странами-партнерами предоставление вооружения для контрнаступления.
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Подготовка к контрнаступлению ВСУ: что известно
- ВСУ активного готовятся к контрнаступлению. Для проведения наступательных операций украинские военные нуждаются в снарядах. Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что США увеличили производство снарядов в 10 раз. Он подчеркнул, что для успешного контрнаступления ВСУ требуется не менее миллиона снарядов.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что для успешного контрнаступления ВСУ нужно сформировать достаточное количество сил и средств. Учесть синоптическую ситуацию, ведь наступательные операции не всегда происходят вдоль асфальтированных дорог. А также учесть боевой потенциал врага. Оптимальный вариант – начинать на стадии, когда потенциал врага находится в упадке.
- Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что в последнее время все чаще раздаются тезисы о том, что Украина имеет "единственный шанс на успешное контрнаступление". Таким образом Украину готовят к тому, что ударить нужно один раз, но сильно, чтобы убить этого дракона. Второй попытки не будет.