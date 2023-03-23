Продолжается подготовка к контрнаступлению, – Смирнов назвал 2 главные задачи ВСУ

Украинские военные готовятся к контрнаступлению, чтобы уничтожить российских оккупантов и выгнать их с территории нашей страны. У ВСУ есть 2 главные задачи: уничтожить наступательный потенциал врага и начать наступление.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он подчеркнул, что главная цель контрнаступления ВСУ – освободить оккупированные Россией украинские территории и выход на границы 1991 года.

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"Прежде всего ВСУ должны полностью уничтожить врага и его наступательный потенциал. Следующим шагом будет наше контрнаступление, которое неизбежно. Вопрос в том, когда он будет. Я разделяю стратегию Генштаба, наши потери должны быть минимальными", – отметил он.

ВСУ готовятся к контрнаступлению

Смирнов отметил, что идет большая подготовка к контрнаступательным действиям украинских защитников. Главная цель контрнаступления ВСУ – освободить оккупированные Россией украинские территории и выход на границы 1991 года.

Наша ключевая задача – остановить врага и его наступательный потенциал, который сохраняется. Наступательный потенциал врага был остановлен в Бахмуте. Все благодаря терпению и мужеству наших воинов. Это большая цена, но наши воины там стояли, стоят и продолжат стоять настолько, насколько это будет необходимо и безопасно,

– сказал он.

Экс-советник министра внутренних дел Украины подчеркнул, что ВСУ будут идти в наступление, когда будут условия для освобождения оккупированных территорий. Сейчас Украина обсуждает со странами-партнерами предоставление вооружения для контрнаступления.

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