Украинская армия продвигается у Бахмута и в Запорожской области, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны 12 сентября рассказали о последних успехах ВСУ в контрнаступлении. Так, эксперты отметили, что наши военные успешно вытесняют оккупантов в Донецкой и Запорожской областях.

В частности, наши защитники имеют успех у города-крепости Бахмута. Там Силы Обороны продвинулись и оттеснили с позиций врага.

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Как продвигается контрнаступление ВСУ

По информации украинских военных, за последнюю неделю освобождены около 2 квадратных километров территории нашего государства на Бахмутском направлении. Кроме того, наша армия добилась успехов вблизи населенных пунктов Клещиевка и Андреевка в Донецкой области.

Об успехах ВСУ заявляла и заместитель министра обороны Анна Маляр. Она рассказала, что за прошлую неделю украинские войска на Таврическом направлении вернули под контроль Украины 4,8 квадратного километра территории.

Кроме того, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что российские войска меняют тактику и "массово" используют беспилотники.

Аналитики американского Института изучения войны подчеркнули, что российские войска 11 сентября продолжили свое наступление на рубеже населенных пунктов Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись на Купянском направлении. Так, геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска добились успехов вблизи лесополосы к северо-востоку от Синьковки в Харьковской области.

ВСУ имеют успехи в контрнаступлении

Замглавы Минобороны Анна Маляр 11 сентября заявила, что украинские военные освободили часть населенного пункта Опытное в Донецкой области. Кроме этого, наши защитники имели успех и у Новомайорского.

В тот же день представители ГУР МО сообщили, что нашему государству удалось вернуть под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш".

Ранее аналитики ISW отмечали, что ВСУ смогут развить свой успех даже зимой. Эксперты подчеркнули, что контрнаступление наших военных будет продолжаться, но их темп снизится из-за холода.