Выдавливаем россиян из поселений, им нечем противостоять тактике ВСУ: обзор фронта от Свитана

ВСУ продолжают успешные наступательные операции на Юге, в частности, на Запорожском направлении. Наши защитники вытесняют оккупантов, которым просто нечем противостоять этой тактике.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, подчеркнув, что такая тактика касается и Вербового Запорожской области, где ВСУ прорвали оборону врага.

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Как ВСУ освобождают населенные пункты

Свитан отметил, что для того, чтобы не заходить и не ввязываться в бои в зданиях или разрушенных поселениях – мы обходим по полям, преимущественно по посадкам. Таким образом, обходя по посадкам, мы берем оккупантов под огневой контроль преимущественно с помощью минометов.

Выдавливаем россиян из небольших населенных пунктов и однозначно берем в "клещи" огневые точки противника,

– сказал полковник запаса.

По его словам, наши бойцы применяют 82-мм минометы, а также подключается дальняя артиллерия, которая у нас высокоточная. Именно так ВСУ деоккупировали несколько десятков населенных пунктов – заходили в практически пустые и освобожденные от россиян.

Он отметил, что это оптимальный вариант, отработанный нашими войсками. Такая тактика применяется нами в последнее время.

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Россиянам нечем противостоять тактике ВСУ

Полковник запаса отметил, что такая тактика касается и Вербового Запорожской области. Наше движение на это село подрезает север группировки россиян. Оккупанты там держаться не будут, поскольку контроль над дорогой Орехов – Пологи отрежет российское вклинение.

Эта тактика повторяется постоянно, противостоять ей россиянам просто нечем, особенно на дальних рубежах, таких как Орехов,

– заявил Свитан.

Ведь, добавил военный эксперт, плечо снабжения боеприпасами составляет около 500 километров, если считать от Ростова или Тамани. То есть оккупантам очень сложно питать данный участок фронта – нужно несколько дней, чтобы доставить боеприпасы.

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