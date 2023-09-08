Первый рубеж мы заняли, – Крамаров сказал, какая сейчас основная задача ВСУ на фронте
Украинская армия продолжает контрнаступление. Наши защитники прорвали первую линию обороны россиян в Запорожской области. Но сейчас главная задача ВСУ – расширить там плацдарм.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что также нужно прикрыть фланги.
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"В Работино ВСУ проделывают очень важную работу. Первый рубеж мы заняли. Теперь задача – расширить плацдарм, прикрыть собственные фланги для того, чтобы создать для себя возможность продвигаться дальше", – подчеркнул Крамаров.
Что происходит в районе Клещеевки на Бахмутском направлении
В начале этой недели российские пропагандисты в своих пабликах писали, что у россиян там все очень плохо. Мол, даже резервы, которые враг подтянул под Бахмут, ВСУ очень сильно поразили кассетными боеприпасами.
Как результат – их "контрнаступление" на Клещеевку захлебнулось. Сейчас мы начинаем перехватывать определенно оперативную инициативу,
– сказал военный эксперт.
По его мнению, сейчас украинские защитники будут продвигаться дальше, чтобы взять Бахмут в полуокружение.
Какая ситуация на линии фронта: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: главное
- ВСУ шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В Генштабе заявили, что украинские армейцы продолжают наступление на Мелитопольском направлении и имеют успех в районе южнее Работиного. Там бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута. Там наши военные тоже закрепляются на рубежах, которых достигли.
- Американская разведка считает, что ВСУ могут прорвать всю оборону россиян до конца 2023 года. Однако в Институте изучения войны отмечают, что среди аналитиков нет согласия, насколько серьезно оккупанты укрепили третью линию обороны.
- Наши защитники продолжают освобождение оккупированной территории Украины. Действия ВСУ на поле боя в Пентагоне считают очень эффективными.