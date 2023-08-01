Сейчас происходит вторая фаза контрнаступления: военный обозреватель объяснил этапы действий ВСУ

Действия ВСУ в Запорожской и в Донецкой областях – это вторая фаза контрнаступления. Первая фаза началась еще в начале июня – это была разведка боем, а вторая – примерно со второй половины того же месяца.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что её смысл – по результатам разведки боем предпринять определенные действия в полосе обеспечения россиян для прорыва.

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"Сейчас мы наблюдаем, как эта вторая фаза по некоторым направлениям уже почти дошла до своего логического завершения. По некоторым направлениям – посередине, по некоторым – еще нужно продвигаться", – сказал Коваленко.

Логическое завершение второй фазы контрнаступления – это выход на вторую линию обороны оккупантов – то есть, основную. В настоящее время, по словам военно-политического обозревателя, Силы обороны вышли на неё на участке между населенными пунктами Работино и Вербовое. Там украинские войска пробили "клин", который "упирается" во вторую линию обороны оккупантов.

Однако это еще не означает, что, если ВСУ на неё вышли, то будут её сразу прорывать. В настоящее время украинская армия будет проводить комплекс мероприятий по выравниванию флангов. А впоследствии будет освобождать основные опорные пункты на второй линии обороны врага – это Работино и Вербовое.

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С обеспечением у россиян будет не очень

Если говорить о другой локации, то это движение вниз вдоль реки Мокрые Ялы в направлении Старомлиновки – сама Старомлиновка. По флангам от неё сейчас идет работа Сил обороны в районе Новодонецкого, Новомайорска и в направлении Керменчика.

Последний населенный пункт очень важен, ведь там есть господствующая высота. Она позволит украинской армии иметь огневой контроль не только над Старомлиновкой, но и Новопетриковкой, и Красной Поляной.

А это – трасса, по которой россияне снабжают свою артиллерию боеприпасами "с колес". В настоящее время оккупанты не используют стационарные составы снарядов, а имеют преимущественно колонны логистического обеспечения.

Если будет огневой контроль над этой трассой, то фактически в радиусе действия этого огневого контроля невозможно будет россиянам безопасно и хотя бы более или менее качественно снабжать свою артиллерию боеприпасами,

– сказал Александр Коваленко.

Что касается правого фланга от Старомлиновки, то это соответствующая работа в районе Приютного, Ремовки и Володиного. Это все "упирается" в Любимовку, Новозлатополь и Орлинское. Любимовка – это фактически выход на вторую линию обороны россиян.

Пока не будет решен вопрос с флангами, господствующими высотами и опорными пунктами, говорить о том, что там происходит новая фаза наступления – рано. А когда будет именно прорыв второй линии обороны – то это будет третья фаза контрнаступления.

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