"Военное чудо": Кулеба рассказал, как контрнаступление ВСУ оценивают в США

Глава украинского МИД рассказал, говорили ли в США о скорости и успешности украинского контрнаступления. По словам чиновника, Штаты оценивают эффективность контрнаступления исходя из реалий на поле боя.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью объяснил, какова была позиция Соединенных Штатов Америки относительно контрнаступления ВСУ. В частности, говорили в США во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским 18 – 21 сентября.

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Кулеба рассказал о позиции США по контрнаступлению ВСУ

Министр заявил, что американские военные не на основе комментариев в соцсетях или газетах оценивают эффективность контрнаступления. Они исходят из реалий, которые есть на поле боя.

И они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке – это настоящее военное чудо, если учесть все обстоятельства – минные поля и доминирование России в небе. Поэтому критика скорости контрнаступления не звучала,

– заверил Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что наоборот – была очень предметная дискуссия о том, как решить проблемы, с которыми сталкиваются Силы обороны Украины, чтобы воины могли еще эффективнее двигаться вперед.

"Военные более профессионально это прокомментируют, но больше всего мне в воинской части в США понравилось очень стратегическое ориентирование со стороны американцев на помощь Украине в построении таких Сил обороны, которые не только могут победить в войне, но и предотвратить новые агрессии", – рассказал министр.

Он отметил, что это подлинная стратегическая инвестиция в глобальную безопасность.

Что сказал глава МИД о дальнобойных ракетах для ВСУ

Дмитрий Кулеба прокомментировал вопросы дальнобойных ракет, о которых активно говорили и после визита Зеленского в США.

По словам министра, тема TAURUS была на встрече президента Зеленского с канцлером Олафом Шольцом, а тема ATACMS – на встрече с президентом США Джо Байденом.

Дмитрий Кулеба заверил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак работает с Джейком Салливаном, а он – с Энтони Блинкеном для того, чтобы как можно скорее этот вопрос был решен.

И я убежден, что поставка в Украину ракет ATACMS – это вопрос времени. Так же, как мы до этого успешно решали задачи по другим типам оружия,

– заверил глава МИД.

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