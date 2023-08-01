ВСУ подошли к Роботино: в дальнейшем контрнаступление может значительно ускориться
Украинские защитники дошли к Роботино и зашли на первую линию обороны россиян. ВСУ прошли рубеж, который был очень заминирован. Дальше наши бойцы будут продвигаться быстрее.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, ВСУ уже прошли минные поля на этом направлении, далее они будут проходить инженерно-технические сооружения врага.
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Продвижение ВСУ на Юге
Свитан отметил, что ВСУ продвигаются на Юге. В частности, есть движение на Токмак и в сторону Мелитополя. Наши военные могут выходить не на город Мелитополь, а на Азовское побережье, перерезать сухопутный коридор.
Также украинские бойцы продвигаются по району Времовского выступления. ВСУ уже прошли Старомайорское, контролируют с трех сторон Урожайное. Россияне находятся под перекрестным огнем.
Впереди – Старомлыновка. Сейчас наши бойцы проходят основную линию обороны оккупантов. Именно на нее враг надеялся, чтобы не допустить украинские войска к ней даже на метр.
Прогрызание этих участков длилось не полторы – две недели, а уже почти 2 месяца мы занимаемся разрезом основной линии обороны. Дальше, я думаю, пойдет поскорее. После того, как будет принято решение вводить стратегические резервы, то ежедневно мы будем слышать о нашем движении,
– считает полковник ВСУ в запасе.
Свитан о наступлении ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают наступать на разных направлениях. За прошедшую неделю на Юге и Востоке удалось освободить 14 квадратных километров. В частности, на Юге на прошлой неделе наши бойцы освободили 12 квадратных километров, а за все время наступления – 204 квадратных километра.
- В Минобороны призывают оценивать наступление Сил обороны не только километрами продвижения. Большое значение имеют потери, которые украинские военные наносят России. За неделю уничтожаются сотни, а то и тысячи вражеского личного состава. Кроме того, каждую неделю уничтожаются десятки складов оружия оккупантов.
- Британская разведка отметила, что на Юге Украины интенсивные бои продолжают сосредотачиваться на двух направлениях. Контрнаступление ВСУ уже истощило силы двух российских армий.