Других вариантов не было: от чего зависят темпы и масштабы контрнаступления ВСУ

The Wall Street Journal написала о том, что наступление Украины якобы остановилось, а цена незначительных продвижений была высокой. Но любое контрнаступление планируется учитывая средства поражения в достаточном количестве, которые есть в армии, которая пытается наступать.

Об этом 24 Каналу заявил полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что, если есть самолеты, то тогда можно планировать наступление на их боевой радиус. Он добавил, что говорится не более, чем о 500 километров. Отметим, что журналисты проанализировали бои десантных подразделений Сил обороны Украины.

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"Если у вас есть ракеты с дальностью 300 километров, можно 300 рисовать", – сказал Свитан.

А если есть только артиллерия, то, мол, чтобы там не рисовать, то продвижение будет только на боевой радиус основных средств поражения – то есть артиллерии – 15 километров.

В 2023-м году мы продвинулись примерно на 15 километров. Это как раз основная дальность работы артиллерии. Поэтому других вариантов просто не могло быть без авиации,

– убежден полковник ВСУ в запасе.

Лётчик-инструктор добавил, что планировать наступление в 2024-м году можно только в зависимости от боевых радиусов. Если есть только артиллерия – это 15 километров. А если говорить о ракетах, то их должны быть сотни.

"Если появятся самолеты, тогда можно говорить об освобождении Украины. По крайней мере, 300 километров можно планировать – это до Керчи. Должно быть достаточное количество самолетов. Сейчас нет 100% уверенности в том, что мы получим в достаточном количестве", – подчеркнул военный эксперт.

ВСУ нужна авиация

Чтобы планировать глубинные действия, как отметил Свитан, должно быть не менее 2-х бригад самолетов – около 80 истребителей. Для того, чтобы самолет стал средством поражения, там должно быть достаточное количество модификаций оружия.

К тому же речь идет о системе дальнего радиолокационного обнаружения, сопровождении и спутниковой информации. Она будет передаваться на борт американского истребителя.

"Если F-16 не приедут с этим, то, по большому счёту, на них тоже можно не рассчитывать", – убежден Свитан.

Украинские войска в 2023-м году вклинились в линию обороны россиян в сторону Работиного в Запорожской области. Кроме того, украинская армия выполнила некоторые задачи на Восточном фронте. Ведь было понятно, что оккупанты будут пытаться наступать зимой. Поэтому у ВСУ есть лучшие оборонительные рубежи.

Не вышли за расчет потерь при выполнении наступательных действий без авиаций и без дальнобойных средств поражения. Если бы была авиация, никто бы не выполнял наземные операции, пока авиация не завершила бы свою работу по уничтожению российских укрепрайонов,

– сказал полковник ВСУ в запасе.

Контрнаступление ВСУ: предположение