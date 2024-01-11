Про це 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що, якщо є літаки, то тоді можна планувати наступ на їхній бойовий радіус. Він додав, що мовиться не більше, аніж про 500 кілометрів. Зазначимо, що журналісти проаналізували бої десантних підрозділів Сил оборони України.

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"Якщо у вас є ракети з дальністю 300 кілометрів, можна 300 малювати", – сказав Світан.

А якщо є лише артилерія, то, мовляв, щоби там не малювати, то просування буде лише на бойовий радіус основних засобів ураження – тобто артилерії – 15 кілометрів.

У 2023-му році ми просунулися приблизно на 15 кілометрів. Це якраз основна дальність роботи артилерії. Тому інших варіантів просто не могло бути без авіації,

– переконаний полковник ЗСУ в запасі.

Льотчик-інструктор додав, що планувати наступ у 2024-му році можна лише залежно від бойових радіусів. Якщо є лише артилерія – то це 15 кілометрів. А якщо говорити про ракети, то їх мають бути сотні.

"Якщо з'являться літаки, тоді можна казати про звільнення України. Принаймні, 300 кілометрів можна планувати – це до Керчі. Має бути достатня кількість літаків. Нині немає 100% впевненості у тому, що ми отримаємо в достатній кількості", – наголосив військовий експерт.

ЗСУ треба авіація

Аби планувати глибинні дії, як зазначив Світан, має бути щонайменше 2 бригади літаків – близько 80 винищувачів. Для того, аби літак став засобом ураження, там має бути достатня кількість модифікацій зброї.

До того ж йдеться про систему дальнього радіолокаційного виявлення, супровід та супутникову інформацію. Вона передаватиметься на борт американського винищувача.

"Якщо F-16 не приїдуть з цим, то, за великим рахунком, на них теж можна не розраховувати", – переконаний Світан.

Українські війська у 2023-му році вклинилися в лінію оборони росіян у бік Роботиного на Запоріжжі. Окрім того, українська армія виконала певні завдання на Східному фронті. Адже було зрозуміло, що окупанти намагатимуться наступати взимку. Тому ЗСУ мають кращі оборонні рубежі.

Не вийшли за розрахунки втрат при виконанні наступальних дій без авіацій та без далекобійних засобів ураження. Якщо була б авіація, ніхто б не виконував наземні операції, поки авіація не завершила б свою роботу щодо знищення російських укріпрайонів,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

Контрнаступ ЗСУ: припущення