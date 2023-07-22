Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины, – Минобороны

Силы обороны продолжают продвигаться вперед на поле боя. Военная инициатива буквально по всей линии фронта перешла на сторону ВСУ.

Украинские воины выгрызают родную землю и продвигаются каждый день. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Смотрите также Россияне наступают под Лиманом, горячие бои у Бахмута: карта боевых действий за 22 июля

"Мы каждый день продвигаемся"

По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать – это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы из других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне,

– подчеркнул Гаврилов.

Заметил, что это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. Союзники понимают все вызовы, связанные с переменами и другими вопросами. Украина постоянно обменивается информацией с партнерами, кроме того проводят консультации.

Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то – на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить,

– отметил заместитель министра.

В то же время добавил, что мир понимает, что наше государство еще не использовало свой полный ресурс. Ни у кого из партнеров нет сомнений в продолжении помощи и том, что рано или поздно мы обязательно добьемся успеха.

"Понятно, что людям, которые сидят в теплых помещениях, смотрят интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учесть происходящее on the ground (на земле – 24 Канал)", – подчеркнул Гаврилов.

Читайте также Миссия – умереть за элиту: почему в Кремле хотят утилизировать в окопах максимум россиян

ВСУ продолжают наступать несмотря на сверхсложные условия

Ранее Главнокомандующий ВСУ отметил, что самой большой проблемой для наших военных являются минные поля. Однако наши защитники продолжают успешно наступать.

"Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий по деоккупации нашей территории", – подчеркнул генерал Залужный.

Также главком отмечал, что его раздражают заявления о якобы "медленном" контрнаступлении. Это ведь вовсе не шоу. Каждый день и каждый метр земли даются кровью.