Планы контрнаступления ВСУ и стратегические победы в Бахмуте: интервью с Михаилом Подоляком

Тема контрнаступления Вооруженных Сил является популярной не только в Украине, но и за рубежом. Западные медиа публикуют так называемые "планы Украины относительно контрнаступления", но реальные намерения нашего государства будут приняты за считанные часы до контрнаступательных действий.

О спекуляциях относительно контрнаступления наших военных в западных СМИ и как Украине на это реагировать в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. К тому же он прокомментировал истерики Евгения Пригожина в Бахмуте и парад "победобесия" в Москве.

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Западные СМИ об Украине и "планах контрнаступления ВСУ"

– NYT назвал Владимира Путина самым опасным дураком в мире, у которого не было плана "Б". У него действительно не было плана "Б" и думал, что все удастся по плану "А"?

Серые люди, имеющие ограниченное мировоззрение, не имеют планов "Б", потому что аналитически не готовы вносить коррективы, когда что-то идет не так. Мне нравится статья Томаса Фридмана. Желательно, чтобы таких было больше, потому что это нужно делать в глобальном политическом пространстве – окончательная десакрализация Путина.

Они же много вкладывали денег, создавая иллюзии, что люди системные, точно понимают, что строят, имеют отношения на разных рынках с другими мощными странами, выстраивают многополярную стратегию мира и т.д. Вот это и создавало иллюзии по отношению к Путину. Все считали, что у него действительно есть планы и если что-то идет не так, то они будут делать иначе.

Сегодня у Путина идет процесс десакрализации на внутреннем рынке. Мы видели, как он выглядел на том же параде, но это не парад "победы", это парад смерти – панихида по Советскому Союзу. Идет десакрализация Путина на внутреннем рынке и мне очень нравится, если она начнется на внешнем.

Путин действительно зашел, считая, что все будет очень просто. Россияне в 2014 году зашли в Крым, где же не было существенного сопротивления. Они считали, что Украина не способна сопротивляться. Зашли на Донбасс и захватили часть.

Затем получили совершенно нужные им "Минские договоренности", которые были написаны так, чтобы учитывать только позицию Москвы. Они хотели через Минск договориться если не сразу, то через некоторое время все же зайти и уничтожить украинский суверенитет. "Минские договоренности" – не о территориях, а об уничтожении суверенитета, внешне и внутренне политически.

После этого россияне вообще не анализировали, какие процессы у нас идут, что с армией и силовой вертикалью, а также сознанием Украины. Они не понимали, что у нас за 8 лет существенно изменилось – до начала полномасштабного вторжения.



Украинский защитник / Фото Генштаб

Россияне заходили с одним планом – 3 дня, но будем откровенны, что это мем. Они думали, что Центральную и Восточную Украину заберут через 2 – 2,5 недели. То есть возьмут под контроль, проведут определенные мероприятия, уничтожат часть населения, а затем пропаганда хорошо покажет, как освобождали территорию от "нацистов".

Хотелось бы больше подобных публикаций. И не хотелось бы, чтобы продолжали писать, что Путин – масштабный геополитик, стратег, что-то понимающий. Это очень опасно. Окончательный страх, оставшийся в политических элитах стран-партнеров, не позволяет нам ускорить получение всех инструментов для этого этапа войны и ускорить ее финализацию.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

– В сети появилась карта Крыма, где крестиками отмечены более 200 военных объектов. Куда ни нажми – либо полигон, либо склад с боеприпасами и тому подобное. Есть координаты. Это все было в свободном доступе или это безумная работа наших партизан? Нужно ли оно нам или нет?

Обрисую сразу 3 направления для того, чтобы было понятно. Первое – совершенно точно это частично в открытом доступе, а частично наработано нашими сторонниками – партизанами, которые там находятся.

Однако здесь есть второй аспект – более подробная и более продуманная карта зафиксированная нашими разведчиками. Имею в виду ГУР и СБУ – они совершенно точно отрабатывают все объекты, которые есть в Крыму. Их детализация еще глубже, чем то, что мы увидели в работе журналистов.

Журналисты провели фантастическую работу, мне очень нравится. Кстати, это имеет определенный психологический аспект. Потому что мы показываем и для партнеров, и для внутреннего рынка, и для россиян, прежде всего, мол, смотрите: мы все видим и мы точно эти объекты незаконного строительства или незаконного существования на нашей территории будем объективно уничтожать.

Однако тогда я перехожу ко второй составляющей – гораздо глубже мы понимаем через наших разведчиков что, где и как. Это все точно будет уничтожено. И очень важно понимать, что Крым не является надежным местом для россиян. То есть уже очевидно, что это будет крайне опасное место в ближайшие недели – месяцы. Это уже абсолютно объективное развитие событий.

– Испанское издание "El Mundo" опубликовало карту с якобы ожидаемого контрнаступления Украины.

Фантастика. Я понимаю, что в Испании, в редакции издания "El Mundo" есть единственный план контрнаступления Украины. Безусловно, именно у них он точно. Я даже не знаю как это комментировать. Потому что, безусловно, статус-кво постоянно меняется с учетом того, что происходит на разных направлениях, какие и куда Россия подвозит ресурсы и тому подобное.

Это все вырабатывается как сценарии именно в Генеральном штабе. Затем они утверждаются на Ставке, где еще раз оговариваются и вносятся коррективы. Безусловно соответствующий, конкретный план, который будет содержать ряд мер по целому ряду направлений, будет утвержден буквально за часы до контрнаступления ВСУ.

Следовательно, ни один "El Mundo" или какое-либо другое издание точно не будет иметь окончательный сценарный план. У российских спецслужб тоже точно не будет его, потому что и сегодня они располагают гораздо менее объективной информацией о том, что происходит у нас. В отличие от наших разведчиков, очень эффективно интегрированных в военные вертикали управления в России. Мы контролируем их гораздо больше, чем они нас. Как это бывает во время войны. Это главная составляющая.

Общества в странах, являющихся нашими партнерами, также ожидают развития событий. Потому что сегодня есть определенная стагнация – все события на Бахмутском направлении, российское наступление, о котором все говорили, понимание Путиным, где оно есть.

Путин считал, что они точно обладают мощной армией, что буквально завтра будут на админграницах Донецка и Луганска и дальше пойдут в Днепр. Путин даже сегодня не понимает до конца статус-кво российской и украинской армии. Это наше фантастическое преимущество, поэтому сценарно все будет иначе, чем многие думают.

– Скорее всего, у этих "планов контрнаступления" нет ничего общего с планами Украины. Но очень интересно наблюдать, насколько они могут информационно нам мешать. Или пусть пишут, что хотят?

В информационной эре нет смысла происходящего кроме того, о чем ты говоришь. Реальность не имеет такого значения, как виртуальность. И для людей война в Украине – одно из ключевых событий, она переформатирует глобальную политику и отношения.

Безусловно, люди это проговаривают. Мы с вами это не остановим. Пусть они печатают любые сценарии и прогнозы. Бороться с этим нет смысла, потому что это было бы странно, если бы об основном сегодняшнем событии никто не говорил.

Напротив, очень хорошо, что о войне говорят – пусть спекулятивно, сценарно, пусть прогнозируют даже пессимистические сценарии. Есть пессимистические, оптимистичные, а есть реализм, который будет четко зафиксирован в юридической фиксации войны.

Во-первых, мы спокойно к этому относимся. Во-вторых, пусть они анализируют, потому что это добавляет внимания к войне. А оно не может быть лишним, потому что проще проводить переговоры, доказывать свою правоту. Президент умеет это на разных площадках четко фиксировать, что нам нужно именно сейчас – и с точки зрения оружия и позиций, которые нужно поддерживать дипломатически, информационно и т.д.

Достойно внимания Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Кроме того, это оказывает определенное влияние на Россию. Она хотела, чтобы, наоборот, меньше говорили с позиции, что будет делать Украина, а больше говорили о повестке дня, которая важна для России. Она хочет доминировать в информационном пространстве, хочет, чтобы только ее "ньюзмейкерство" воспринималось другими иностранными изданиями. И чтобы они ссылались на российские поводы, а не украинские. Нам это не выгодно и у России сегодня это точно не выходит.

Так что спокойно относимся, работаем, объясняем и постоянно говорим о том, что реальных сценарных планов никто, кроме Ставки, на которой это будет утверждено накануне, не будет знать. Будет очень ограниченный круг военных, которые будут получать только свои непосредственные задачи – непосредственно от Генерального штаба. Сегодня у России нет доступа к оценке действительно конкретных оперативных планов.

Оружия от партнеров будет еще больше

– Наши партнеры говорят о том, что уже предоставили нам 600 разных видов вооружения для контрнаступления или для нашей дальнейшей победы. Это же какими знаниями нужно владеть нашим ВСУ, чтобы его применять. Это вся помощь, которую нам обещают или будет еще больше?

Будет больше. Это фантастический объем, потому что оружие разное, то есть это не унифицированное оружие. 3 – 4 вида артиллерии и даже больше, 3 – 4 вида новейших танков, которые нам передают партнеры. И это фантастически, что оно все сконцентрировано в Украине.

Скорость обучения наших военных удивляет не только наших партнеров, но и самих ребят. Потому что они очень быстро овладевают тем или иным видом оружия. Главное не просто овладеть, а сделать интегрированную систему, когда разные национальные виды оружия интегрированы между собой в единую систему.

Это то, чего не было в странах НАТО. Сегодня Украина формирует интеграционное понимание того, что любые национальные виды оружия могут работать в единой системе. И это еще одно ноу-хау, которое данная война дает.

Вопрос не в количестве оружия, которое нам передали, а вообще в объеме военного конфликта. Это крайне интенсивный конфликт относительно количества оружия – его должно быть гораздо больше, чем себе представляли наши партнеры. Потому что они в последние десятилетия имели дело с конфликтами низкой интенсивности или очень ограниченным кругом использования оружия или спецназа.

Такой масштабной войны, с более чем 2 тысячами километров по линии фронта, не было 80 лет в Европе. И не только в Европе, но и в мире. И безусловно, это немного другие правила и количества.

Президент Зеленский наиболее объемно разбирается в этой войне с точки зрения что, когда и как нужно использовать, чего нам не хватает, можем мы идти вперед или нет, чтобы решить сразу несколько вопросов:

продвижение вперед должно быть эффективным;

оно должно минимизировать наши потери и в то же время существенно увеличить потери россиян.

А для этого требуются не просто виды оружия, а количество этих видов оружия. Президент абсолютно осознает, что все должно по времени делаться тогда, когда оно действительно очень подготовлено к этому.

Бахмут стал стратегической победой Украины

– Генерал Александр Сырский заявил, что мы понемногу продвигаемся. Однако там есть где и над чем работать, все эти вопросы наши военные контролируют. Имеем частичный успех в Бахмуте и вспоминаем предварительные заявления Евгения Пригожина о якобы выходе вагнеровцев из Бахмута 10 мая. А сегодня уже 11 мая и, похоже, никто украинский Бахмут не покинул.

Я на Бахмут смотрю немного по-другому. Полагаю, что это не частичный успех и не вопрос продвижения вперед. Бахмут – это абсолютно стратегическая победа, потому что в городе полностью закончились наступательные порывы российской армии. В Бахмуте была окончательно поставлена точка – в других городах также – на таком мифе как "вторая армия мира".

В городе было уничтожено и продолжает уничтожаться все, что было боеспособным в российской армии. Там возник фундаментальный конфликт – разногласие, которое приведет к трагедии внутри России между частными военными компаниями как "Вагнер" и минобороны. Это говорит о том, что согласия у них не существует.

Более того, Бахмут стал символом того, что есть реальное сопротивление в XXI веке, когда решается жизнь государства. Это фантастически информационно важно для нас.

В Бахмуте наши ребята доказали, что украинская армия намного мощнее, чем другие относительно готовности к участию в масштабных интенсивных конфликтах такого объема. Это очень важно.

И главное – именно в Бахмуте наши ребята поставили точку над потугами Путина сказать, что он глобальный политик или стратег. Они обнулили его окончательно – Бахмут обнулил Путина в полном объеме и в полный рост.

Истерики Пригожина

– Есть понимание, почему Пригожин стал делать такие заявления? Мы же понимаем, что вопрос не в боеприпасах, потому что наши ребята не увидели уменьшения интенсивности огня. Что касается Пригожина – он не хочет теперь ассоциироваться с поражением, поэтому пытается максимально перебросить ответственность на кого-то, кроме себя? Или это какая-нибудь другая подковерная игра?

Пригожин отчасти проиграл фундаментальный конфликт с военным руководством России. Пригожин был монополистом в такой достаточно чувствительной сфере, как частные военные компании. Через ЧВК "Вагнера" решались вопросы контроля над правительствами в африканских странах.

Это был госзаказ, когда Россия не могла напрямую вмешиваться во внутренние конфликты в других странах и контролировать, например, сырьевые месторождения или даже правительства. Тогда это выполняла группировка под названием ЧВК "Вагнера". Они получали бюджетные средства, оружие и возможность брать где угодно пополнение, подписывать контракт.

Напомню, 16 марта 2022 года Пригожин пришел на войну, чтобы зафиксировать свой статус человека, абсолютно влиятельного в военном деле. То есть, сделать себе политическую карьеру. Они тогда очень агрессивно вели себя и информационно, и на поле боя. В начале ЧВК "Вагнера" говорила, мол, "кроме нас практически никто не воюет, мы сейчас ВСУ перемолотим и дойдем до Киева".



Евгений Пригожин / Скриншот с видео

Параллельно Пригожин проводил определенные информационные мероприятия в самой России, собирал вокруг себя ультрапатриотическое сообщество, формировал сети военкоров и т.д. Он готовил карьеру другого типа и думал, что будет сидеть рядом с Путиным в новейшей России, которая будет страной-победителем над Украиной, и будет соответственно влиять на различные процессы.

Сегодня Пригожин был лишен доступа к ресурсам, не только к снарядам. Ему обнулили статус – сегодня он не вхож в Кремль. Кроме того, у него начали перекупать руководителей тех или иных подразделений ЧВК "Вагнера", их переманивают другие частные военные компании, которые создают тот же "Газпром" или "Ростех".

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Пригожину не дают возможности выйти из Бахмута на передислокацию. Его окружили со всех сторон и говорят: "Или ты там умираешь практически, или попытаешься выйти и мы будем считать тебя изменником и пристрелим".

К тому же его лишили доступа к мобилизационному ресурсу – он не может брать зэков. Сегодня это делает уже минобороны – собирает их и контрактует под личные ЧВК.

Безусловно, информационно Пригожин постепенно выглядит достаточно мощно для ультрарадикального крыла российской политики, десакрализующего Путина наиболее активно. В начале войны они были больше всего влюблены в Путина. Они же классические имперцы, считающие, что империя может строиться только на крови других государств и суверенных народов.

Все эти "ультрапатриоты" не хотят сами воевать. Они хотят сидеть дома и призывать убить как можно больше украинцев. На базе этого они были влюблены в Путина, а сейчас очень разочарованы в нем. Они дискредитируют Путина на внутреннем пространстве больше всего, и Пригожин для них является "неоиконой".

Сам Пригожин понимает, что такого потенциала, который у него был полгода назад, не существует. Он также косвенно понимает, что в любом случае на него спишут провалы, а минобороны опять-таки выйдет сухим из воды. А он этого не хочет.

Парад "победобесия" в России

– На параде "победобесия" в Москве рядом с Путиным сидели Юрий Двойкин, который выполнял операции по ликвидации националистического подполья на Западе Украины в 1944 году. А с другой стороны – тот, кто подавлял протесты "Пражской весны". Путин выдал их за ветеранов Второй мировой и очень тем гордился.

Кроме того, там были иностранные лидеры, приехавшие исключительно в качестве щита для Путина. Это он так боялся, что 9 мая может что-нибудь прилететь в Москву или это другая история и Путин их как-то терроризировал, мол, газ отключит или денег не даст?

Слева от Путина сидел Геннадий Зайцев. Он во времена Юрия Андропова возглавлял разные террористические группы. Безусловно, к ветеранскому движению он точно не имеет никакого отношения. Вообще удивительно с календарной точки зрения, когда люди, которым 70 – 80 лет считаются ветеранами Второй мировой войны.



Путин на параде 9 мая / Getty Images

Что касается самого парада, то это была максимальная пропагандистская дискредитация. Даже если бы мы хотели что-то подобное предложить им сделать, то точно не убедили бы, что так надо делать. Россияне совершенно "талантливы". Они дискредитировали полностью то, что делают.

Это 45-минутное действие, которое и парадом назвать невозможно, оно опять-таки десакрализовало Путина гораздо больше, чем любые заявления. Оно показало, что нет никакой российской армии, контролируемых процессов или плана "Б" и т.д.

Перед ними стоит совершенно растерянный трусливый человек, который продолжает говорить штампы, не соответствующие тому, что сегодня происходит в мире. Это походило на трешевый фильм ужасов. И совершенно точно это было зафиксировано под софитами камер. Это увидели не только мы, но и россияне.

Мы все видели лица, с которым все эти люди сидели на параде. Это дискредитирует всю концепцию – СНГ умерло. Мы увидели с вами похороны СНГ и ОДКБ – этого нет больше, все разочарованы и понимают, что Россия не центр тяжести, который может выполнять те или иные распорядительные и организационные функции.

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Россия добровольно это сделала – они никого и ничего не контролируют, инерционно идут к своему поражению. Должны меньше говорить о том, что там кто-то будет дожимать переговоры – нет. Все уже увидели, что там не с кем говорить. Вы ведь не будете говорить с Путиным. Посмотрите на него, он выходит к трибуне и говорит: "посмотрите на меня напали и поэтому мы режем там население".

Последнее – наш МИД сделал соответственно заявление, что мы считаем крайне аморальным приехать после 15 месяцев войны геноцидного типа, когда есть ордера МУС и четко зафиксированы военные преступления, и сидеть рядом с людьми, непосредственно инициаторами войны, непровоцированного типа, с нарушением всех международных норм. Это будет иметь очень негативные последствия для руководителей этих стран и для их репутации.

Лидеры этих стран тоже понимают это, вне зависимости от того, какие у них были отношения с Россией. Они приехали, понимая последствия для репутации, но не могли отказаться – потому что присутствует третья страна, которая хочет переформатировать глобальное политическое пространство под себя и для нее нет разницы, что будет с репутацией других стран.