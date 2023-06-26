ВСУ должны навязать россиянам маневренные бои: почему оккупанты их не выдержат

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины идет четвертую неделю. Наши бойцы уже имеют успехи на фронте, однако президент Владимир Зеленский анонсировал, что скоро летнее наступление повторит успех прошлого года.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан Армии обороны Израиля Григорий Тамар. Он осуждает мнение некоторых журналистов или общественных деятелей, далеких от армии и военного дела, выражающих разочарование и обеспокоенность якобы низкими темпами наступательных действий ВСУ.

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Армия России слаба в маневрах

Как отметил капитан Армии обороны Израиля, действия украинских командиров грамотные, взвешенные, осторожные, направленные на снижение уровня потерь при необходимости решать сложные оперативно-тактические задачи.

Высокая сложность этих задач обусловлена тремя аспектами:

враг имеет преимущество в воздухе;

у россиян больше средств огневого поражения, однако Украина доминирует с точки зрения точности;

невероятно высокая плотность минирования местности, на которой ВСУ развивают наступательные действия.

Эти обстоятельства диктуют свои требования и поэтому использование бронетанковых подразделений пока ограничено. Однако, когда штурмовые действия украинских пехотных групп достигнут своих целей и будут брешь в российской обороне, тогда будут направлены большие подвижные соединения, прикрытые серьезными средствами ПВО для того, чтобы навязать российской армии маневровое сражение.

"Российская армия слаба в маневрах, поэтому ВСУ будут иметь существенные преимущества. Особенно учитывая то, что Украина имеет современную западную технику, которая намного лучше российской", – сказал Тамар.

В чем состоит сложность оперативно-тактических задач ВСУ: смотрите видео

Успехи ВСУ во время контрнаступления