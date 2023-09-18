Важно контролировать эту логистическую артерию: как идет контрнаступление ВСУ на Юге

Контрнаступление Украины переходит в решающую стадию, ведь Силы обороны долгое время проводили атаку разных позиций противника. Благодаря этому уменьшились резервы оккупантов – это было главной задачей подготовительного этапа наступления.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что сейчас ВСУ перешли к контрнаступательным операциям тактического уровня.

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Завершается этап подготовки тактических действий

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать ресурсы врага в тех секторах, где им выгодно, чтобы нанести по ним мощные удары из новейшей техники вооружения, которая может ликвидировать колоссальное количество сил врага.

Кассетные боеприпасы или удары HIMARS, дальнобойной артиллерией на 40 – 60 километров уничтожают буквально все ресурсы врага, а также его укрепление позиции на Востоке и Юге,

– отметил генерал армии.

Этап подготовки тактических действий проходит, по словам Маломужа, и начинается этап стратегических наступательных операций. Однако это сейчас в теории, ведь это война и враг тоже просчитывает разные варианты.

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В то же время у россиян нет достаточно резервов, поэтому они снимают подразделения десантных войск и системы огня разного типа с Купянского направления и направляют их на Запорожское направление в район Токмака. Ведь враг знает, что украинские силы пробьют здесь его оборону, перережут коммуникации и будут двигаться к Азовскому морю.

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Освобождение Токмака чрезвычайно важно

В то же время оккупанты, понимая неизбежность украинского контрнаступления, усиливают укрепление Токмака и рассматривают варианты отступления.

Ведь противник отдает себе отчет, что этот город является их логистической артерией – через Токмак проходит 75% поступлений – живой силы, техники, боеприпасов – из Восточного региона на фронт. И только 25% – через Керченский мост.

Сегодня освобождение Токмака очень важно, ведь тогда Силы обороны полностью обрежут всю коммуникацию врага. А если дальше освободят Бердянск и Мелитополь, то выйдут к Азовскому морю. И тогда произойдет полуокружение большой секторальной группировки россиян в Херсонской и Запорожской области. А если ударим со стороны Херсона, тогда будет полное их окружение,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Такие действия ВСУ позволят закрыть врага в огромном стратегическом "мешке" без коммуникаций с Востока и из Крыма.

"Это уже и есть стратегическая операция, которая позволяет освободить и временно оккупированный Юг, а в перспективе и Восток Украины", – отметил Николай Маломуж.

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