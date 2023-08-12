Поводов для ажиотажа нет, – Минобороны о ситуации вокруг левого берега на Херсонщине
Источник:Анна Маляр
Вокруг левого берега Херсонщины в очередной раз начался экспертный ажиотаж. Однако поводов для него пока нет.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она недавно вернулась с Юга.
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Поводов для ажиотажа нет
Маляр прокомментировала шум вокруг успехов на левом берегу Херсонской области.
Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега Херсонской области. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага,
– заявила заместитель министра обороны.
Она добавила, что украинское командование бережет людей, поэтому работа проходит контрбатарейно.
"Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", – подытожила чиновница.
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Какая ситуация на Юге: последние новости
- Украинским бойцам удалось прорваться в село Работино на Запорожье. Защитники настроены оптимистично.
- Аналитики ISW отметили, что Силы обороны имеют успех в Запорожской области. Поэтому российским оккупантам приходится передислоцироваться.
- Стоит заметить, что враг несет бешеные потери на Запорожье. В британской разведке сообщили, что Россия могла передислоцировать сюда подразделения воздушно-десантных войск из Херсона.
- Захватчики стали больше укреплять Токмак, Бердянск и Мелитополь. Такие действия являются результатом успехов ВСУ. В частности, это касается и постоянного "хлопка" на временно оккупированных территориях Запорожья.
- Чтобы остановить украинское контрнаступление, россияне прибегают к разным методам. В частности, недавно они использовали химические боеприпасы в Новоданиловке. Наступательный потенциал действительно несколько снизился, ведь наши бойцы не могли пойти в атаку. Однако ВСУ уже фактически прошли первую линию обороны – именно она была плотно заминирована.