Оккупанты постараются сорвать наступление ВСУ: в ГУР назвали новые цели России
Источник:Gazeta.ua
С осени 2022 года страна-террорист прибегла к массированным ударам по территории Украины. В ее планах было доведение до критического состояния энергетической инфраструктуры и погружения в тотальный блэкаут целого государства в условиях зимнего времени. Однако Россия не смогла добиться желаемого, а потому вернется к предыдущему плану.
Следовательно, в настоящее время цели ракетных ударов страны-оккупанта изменились. Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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Новые старые цели для ракетных атак
По словам Андрея Юсова, поскольку зимние планы России провалились, она сменит тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины. Она вернется к использованию ракет и дронов, как это было во время первой тактики полномасштабного вторжения.
При этом наиболее вероятными целями могут снова стать:
- военные объекты,
- пути поставки,
- все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий.
При этом Москва будет искать все возможности для пополнения собственных запасов оружия, ракет и дронов, хотя ее возможности значительно ограничены.
Враг будет пытаться сорвать наше наступление,
– подчеркнул Андрей Юсов.
Продолжатся ли обстрелы критической инфраструктуры
Однако при этом не стоит ожидать, что страна-террорист будет изменять себе и забудет о гражданском населении Украины. Более того, поскольку современные ракетные запасы россиян не бездонны, они все чаще используют для обстрелов устаревшие, неточные и неэффективные средства. Речь, в частности, об использовании С-300 по прифронтовым территориям, где о точности речь не идет вообще.
К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев. В дальнейшем больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура,
– сказал спикер украинской разведки.
Однако при этом Андрей Юсов отметил, что таких массированных ударов, которые уже пережили украинцы, в ближайшее время не будет. "По крайней мере, с такой регулярностью", – добавил он.
Украина готовится к контрнаступлению: что известно
- Специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс отметил, что когда придет время для контрнаступления, Украина будет иметь гораздо более сильную армию. Более того, по его мнению, операция по освобождению украинских территорий "шокирует весь мир".
- Офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна ВСУ Тарас Березовец рассказал, что для успешного контрнаступления одного вооружения мало, нужны и хорошие погодные условия. Лучшее время для проведения наступление будет в конце апреля – начале мая.
- В Минобороны США также считают, что Украина сможет провести успешное контрнаступление, ведь серьезно истощила оккупантов за год полномасштабной войны. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что хотя в последнее время линия фронта менялась в пользу обеих сторон, украинская армия имеет значительное преимущество по сравнению с оккупантами.