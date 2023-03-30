Оккупанты постараются сорвать наступление ВСУ: в ГУР назвали новые цели России

С осени 2022 года страна-террорист прибегла к массированным ударам по территории Украины. В ее планах было доведение до критического состояния энергетической инфраструктуры и погружения в тотальный блэкаут целого государства в условиях зимнего времени. Однако Россия не смогла добиться желаемого, а потому вернется к предыдущему плану.

Следовательно, в настоящее время цели ракетных ударов страны-оккупанта изменились. Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Новые старые цели для ракетных атак

По словам Андрея Юсова, поскольку зимние планы России провалились, она сменит тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины. Она вернется к использованию ракет и дронов, как это было во время первой тактики полномасштабного вторжения.

При этом наиболее вероятными целями могут снова стать:

военные объекты,

пути поставки,

все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий.

При этом Москва будет искать все возможности для пополнения собственных запасов оружия, ракет и дронов, хотя ее возможности значительно ограничены.

Враг будет пытаться сорвать наше наступление,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Продолжатся ли обстрелы критической инфраструктуры

Однако при этом не стоит ожидать, что страна-террорист будет изменять себе и забудет о гражданском населении Украины. Более того, поскольку современные ракетные запасы россиян не бездонны, они все чаще используют для обстрелов устаревшие, неточные и неэффективные средства. Речь, в частности, об использовании С-300 по прифронтовым территориям, где о точности речь не идет вообще.

К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев. В дальнейшем больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура,

– сказал спикер украинской разведки.

Однако при этом Андрей Юсов отметил, что таких массированных ударов, которые уже пережили украинцы, в ближайшее время не будет. "По крайней мере, с такой регулярностью", – добавил он.

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