У России нет главного: в ВСУ оценили готовность россиян сдерживать контрнаступление

К контрнаступлению ВСУ готовится не только Украина, но и Россия. Оккупанты возводят фортификационные укрепления, чтобы защищаться от наступления украинских военных. Однако только это им не поможет.

Главной проблемой России перед контрнаступлением ВСУ является недостаточное количество обученных и мотивированных военных. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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У оккупантов нет мотивации

Украина готовится к контрнаступлению. Министр обороны Алексей Резников ранее подчеркнул, что не стоит иметь завышенные ожидания относительно легкости наступательной операции. Украина обязательно выйдет на границы 1991 года, но не все произойдет сразу. Это многоэтапный процесс.

Тем временем враг уже готовится к обороне. В частности, на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты проводят фортификационные мероприятия.

На днях наши артиллеристы подвели инженерную технику (использовавшую для рытья окопов – 24 Канал). Но ведь это им не поможет, если все будет правильно спланировано и продумано. Фортификационные сооружения – один из элементов (обороны – 24 Канал). Но главное – это обученные и мотивированные люди. Вот с мотивацией у них проблемы,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Группировка врага перед полномасштабным вторжением насчитывала примерно 170 тысяч военных, а по состоянию на 10 апреля Генштаб сообщил о 196 310 уничтоженных бойцах. Очевидно, что большинство профессиональных военных были ликвидированы или ранены. То есть обученность россиян тоже желает лучшего.

Сергей Череватый о подготовке оккупантов к контрнаступлению ВСУ: смотреть видео

Снарядов много, а смысла в этом мало

Кроме того, все без исключения российские бригады доукомплектованы мобилизованными. Некоторые, если повезло, проходили обучение, но большинство не понимает, как себя вести на поле боя.

Нет той "большой стратегической наступательной операции", о которой они говорили. Именно потому, что значительного количества обученного, подготовленного и оснащенного личного состава у них нет,

– подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Несмотря на это, россияне действительно до сих пор преобладают количественно и у них много снарядов. Череватый добавил, что, конечно, больше не говорится о том количестве, которое было прошлым летом, но боеприпасов у них больше, чем у Украины.

Но с отсутствием командования, которое может планировать мощные стратегические операции, даже большее количество снарядов не поможет оккупантам.

Контрнаступление ВСУ: что известно