На Юге и в районе Бахмута: сколько территорий ВСУ освободили за неделю и за время наступления

На сегодняшний день продолжается мощное контрнаступление Вооруженных Сил Украины. За это время на Юге наши защитники освободили более 192 квадратных километров территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, сейчас ВСУ продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

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Сколько территорий уже освободили ВСУ

Как рассказала Маляр, наши войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 квадратных километров территории. Только за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 квадратных километров.

Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска,

– подчеркнула Маляр.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские защитники освободили около 35 квадратных километров территории. Только за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили около 4 квадратных километров.

Сейчас ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

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