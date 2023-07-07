ВСУ обороняют и идут в контрнаступление: Жданов рассказал о сложности Бахмутского направления

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника на юге Берховки и Богдановки – Донецкая область. Несмотря на это, направление является одним из самых сложных для наших Вооруженных Сил.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины как обороняют, так и идут в контрнаступление.

Читайте также "Продвижение на более километра": ВСУ имеют успех в наступлении возле Клещиевки под Бахмутом

"Наши войска продолжают наступательные действия на юге и севере города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах, а в районе Клещиевки идут тяжелые бои", – отметил Олег Жданов.

Российские пропагандисты начали писать, что российские войска уже покинули Клещиевку. Скорее всего, нас ждут хорошие новости. Следует дождаться официального заявления от Генштаба.

Олег Жданов рассказал о сложности на Бахмутском направлении: смотрите видео

На Авдеевском направлении горячо

По словам Жданова, наши ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. У врага все меньше мотивации воевать. Россияне либо сдаются в плен, либо убегают.

Наши войска идут в контрнаступление и берут российских военных в плен. За прошедшие сутки они наловили немало оккупантов. Так что фонд пополняется, будет на что менять наших ребят из плена,

– прокомментировал Олег Жданов.

Несмотря на это, враг не прекращает давить на позиции к востоку от Авдеевки и продолжать бои в Первомайском и Невельском на Авдеевском направлении.

Успехи контрнаступления ВСУ: последние новости