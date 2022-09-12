Жданов сказал, уменьшатся ли обстрелы Харькова после выхода ВСУ на восточную границу
Вооруженные Силы Украины в считанные дни вышли на государственные границы Харьковской области и держат их под своим контролем. Благодаря этому можно надеяться, что Харьков, который россияне обстреливают чуть ли не каждый день, будет страдать меньше.
Насколько уменьшатся обстрелы Харькова
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что с деоккупацией территории Харьковщины вместе с захватчиками уходит и их ствольная артиллерия. Взамен реактивная артиллерия и ракетные войска все же смогут нанести удары.
Обратите внимание На деоккупированных районах Харьковщины появилась украинская связь: какая ситуация сейчас
То есть на одну компоненту обстрелов на территории города Харьков будет меньше,
– констатировал он.
Пограничные – под угрозой
Как заметил военный эксперт, вполне возможно, что россияне не пойдут вглубь своей территории, а станут сразу за линией границы. В таком случае приграничные территории Харьковщины оказываются под такой же угрозой, как в Сумской и Черниговской областях. Они будут регулярно проводить обстрелы на дальность своей артиллерии.
Жданов подчеркнул, что такое развитие событий будет зависеть от того, будет ли принято решение обстреливать цели уже на территории россии. Если да, то у украинских военных будет возможность огненным влиянием отодвинуть оккупантов от наших границ.
Военный эксперт Жданов спрогнозировал, как изменятся обстрелы Харьковщины после деоккупации: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- По актуальным данным, с начала наступления украинских защитников, то есть ориентировочно с 29 августа, Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своей земли. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 12 сентября.
- Заметим, что еще накануне, 11 сентября, аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ деоккупировали 3 тысячи квадратных километров, а в обращении президента Зеленского 10 сентября речь шла о 2 тысячах.
- Так, сегодня стало известно о том, что украинские флаги снова взвились в Дергачевской общине, селах Стрелеча и Тернова на Харьковщине, а также в Куземовке на Луганщине.
- Из-за наступления ВСУ на Харьковщине оккупанты потеряли огромное количество техники, в том числе 50 БМП, 40 танков, 35 БТР, самолеты Су-32 и Су-25 и многое другое.
- Известно и об успехах наших военных на Юге. Так, за последние 2 недели они освободили около 500 квадратных километров территорий Херсона. Среди них – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка, Сухой Пруд.