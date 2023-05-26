Цель оборонной операции неизменна: у Залужного дали объяснения относительно контрнаступления ВСУ

Ощущая свое бессилие на фронте, после многочисленных провалов в военном смысле, россияне вернулись к давно знакомой тактике информационных атак. Так был запущен в медийную среду тезис о начале контрнаступления, имевший определенную цель для оккупанта.

Об этом 24 Каналу сообщил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. Он объяснил, почему нынешнюю операцию Вооруженных Сил Украины некорректно называть контрнаступлением.

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"Нет контрнаступления, есть продолжение стратегической оборонной операции. Цель у нее неизменна – это полное освобождение наших территорий. И создание в дальнейшем гарантий безопасности, чтобы Украина могла жить долго, мирно и счастливо", – прокомментировал Дзюба.

В рамках этой операции происходит маневровая, позиционная, мобильная оборона, активные действия ВСУ, встречные бои и т.д. Это, наверное, самая большая форма операции Вооруженных Сил Украины по значению и масштабу применения.

Зачем россияне запустили тезис о контрнаступлении

Больше информации о так называемом контрнаступлении ВСУ распространяла именно сторона врага. Подсчитав, когда Украина подготовит свои резервы, проанализировав, чем они могут быть оснащены по результатам военной помощи, россияне сделали вывод о вероятной дате начала контрнаступления.

Эта тема была запущена в информационное пространство для обсуждения, даже не как информационная операция, а просто потому, что россияне не знают о ходе, планах Украины и т.д. Этими обсуждениями они хотят спровоцировать получение большего объема информации о плане украинских защитников.

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План стратегической оборонной операции

Дзюба объяснил, почему действия украинских защитников нельзя называть контрнаступлением. Все потому, что контрнаступательная операция совсем по-другому планируется, по-другому определяется необходимый состав сил и средств, там другое оперативное построение и характер действий.

Мы этого не меняли. У нас была активизирована соответствующая ситуация, прописанная в плане обороны по отражению внешней вооруженной агрессии. В этом случае задействуется план стратегической оборонной операции, в нем есть все,

– подчеркнул военный.

Этот термин прижился потому, что раньше ВСУ преимущественно стояли в обороне определенных территорий, а сейчас готовы идти вперед, чтобы освобождать, поэтому украинцам кажется, что раньше была оборона, а сейчас наступление.

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