Грозит ли что-то украинскому контрнаступлению

Скандал вокруг утечки тайной информации из спецслужб США не утихает. Хочу внести определенную ясность.

Катастрофы не произошло

В демократических странах по статистике где-то 70% таких утечек устраивают сами спецслужбы. 20% – это небрежность и нелепость, когда ноут с тайной информацией, несмотря на служебные инструкции, выносят из офиса, а потом забывают в баре. Или какие-нибудь хакеры ради развлечения и самоутверждения взламывают серверы спецслужбы. И только 10% – это агентурная работа, вербовка кротов и инициативников.

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В России, кстати, такая пирамида стоит вверх ногами. Сейчас там большинство сливов – добровольные кроты и завербованная агентура.

Так вот, есть основания полагать, что эта история в США – из разряда бессмысленности. Реальная чувствительная информация действительно вышла наружу, попала в интернет, затем ее увидели в недоимперии и попытались использовать. Соответственно, отредактировали то, что касается Украины и России, добавили собственные выдумки и сокровенные желания, а затем начали распространять. Конечно, после редактирования – это смесь информации и фейка.

Да, это "лажа" у американцев и фактор внутриполитической борьбы в Штатах. Источник утечки нужно найти и перекрыть, и понятно, что этим занимаются. Но ничего похожего на катастрофу нет.

Следить за союзниками нужно внимательнее, чем за врагами

Кто-то вменяемый сомневался, что США следят за своими союзниками? Это что – новость? За союзниками вообще надо следить тщательнее, потому что от врага постоянно ожидаешь чего-то подлого, а вот союзник может вонзить нож в спину врасплох.

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Является ли тайной, что многие страны, которые якобы на демократическом пути, готовы подыгрывать недоимперии? И не только из меркантильных соображений.

При чем здесь бразильский президент

Возьмем, например, того же Луиза Инасио Лулу да Силву, президента Бразилии. Кто для него Владимир Путин? Да он образец безнаказанности! То, что создавала путинская недоимперия в Ичкерии, Грузии, Сирии – это откровенное преступление. А с Путиным встречались, "ручались", о чем-то договаривались.

И Лула, который уже возглавлял Бразилию, затем попал в тюрьму за коррупцию, потом был реабилитирован и вернулся к власти, хочет быть неподсудным как Путин. А здесь за агрессию против Украины фюрерок получил ордер на арест от Гааги. Это потенциальная угроза для таких, как Лула, которые не могут существовать без власти. Поэтому они будут поддерживать недоимперию, поддерживать новый мировой порядок по лекалам Китая и России, чтобы самим претендовать на безнаказанность.

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А то, что касается утечки информации об украинском контрнаступлении, это вообще полная чепуха. Кто-то верит, что существует за полгода составлен детальный план наступления, который спрятан в сейфе, рядом с которым дежурит спецназовец с двумя снайперскими ружьями?

Все, что нужно из вооружения для наступления, давно определено и поставляется по графику. И это – публичный процесс. А вот реальный план наступления возникнет где-то за неделю до начала. Потому что будет необходимо учесть реальную ситуацию на фронтах, скопление живой силы и техники, погоду и множество факторов.