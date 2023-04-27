ВСУ находятся в хорошей позиции для контрнаступления, – генерал Каволи

Вооруженные Силы Украины находятся в хорошей позиции для начала контрнаступления. В то же время сухопутных сил России на сегодняшний день значительно больше, чем было в начале полномасштабного вторжения.

Об этом заявил глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи. По его словам, россияне несут огромные потери на войне в Украине.

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ВСУ готовы к контрнаступлению

Как рассказал Каволи, ВСУ сейчас находятся в "хорошей позиции" для контрнаступления против российских военных.

Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели, украинцы находятся в хорошей позиции,

– сказал Каволи.

По его словам, на сегодняшний день сухопутных сил России больше, чем было в начале полномасштабного вторжения, несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.

"Российские сухопутные силы были несколько дегенерированы из-за этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта", – подчеркнул генерал.

К тому же у России есть ряд вариантов. У оккупантов есть еще 1 000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

Поэтому они еще используют всю эту обычную мощь, и совмещают их все вместе,

– добавил Каволи.

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