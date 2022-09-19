Напуганные ломают голову: россияне не знают, откуда ждать следующий удар ВСУ
После проведения удачного наступления в Харьковской области ВСУ получили несколько вариантов того, куда им двигаться дальше, чтобы отвоевывать свои земли. Это играет на руку украинской стороне.
У ВСУ есть несколько вариантов
Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас российские войска, их командиры и разведка ломают себе головы, откуда ждать следующего удара украинских военных.
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Это, конечно, прекрасно. Пусть ломают и пусть не знают, в этом и заключается эффект внезапности,
– отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что успехи наших военных, в частности в районе Лимана и реки Оскол, дают им перспективы относительно возможностей дальнейшего продвижения не только на Восток, но и на Юго-Восток и на Юг. Однако не нужно подгонять события и ожидать таких стремительных темпов наступления, как это было на Харьковщине.
Мусиенко считает, что самое важное – то, что сегодня россияне начинают теряться в оценках и не знают, где же может произойти следующая атака, и где могут продвигаться украинские силы.
"Пусть это пока останется интригой, а вскоре мы это увидим. Я думаю, что нас будут ждать там приятные новости", – подытожил он.
Мусиенко рассказал о возможных направлениях наступления ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- За сутки 18 сентября украинские военные на Юге 11 раз избивали по позициям оккупантов по авиации. Волы попали в два пункта управления войсками, позиции российских сил ПВО, место сосредоточения вооружения и техники, станцию радиоэлектронной борьбы, а также в понтонную переправу.
- Президент Зеленский в своем вечернем обращении 18 сентября объяснил, что "затишье" на фронте после освобождения Харьковской области на самом деле является подготовкой к следующим действиям.
- Тем временем в американском Институте изучения войны показали карту успехов ВСУ за 200 дней полномасштабной войны. Там видно, как с апреля наши военные уволили более 60 тысяч квадратных километров территории Украины.