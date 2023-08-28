Качество против количества: военный эксперт объяснил феномен ВСУ в противостоянии с оккупантами
Украинские защитники продолжают наступление и давят на врага. При этом у наших сил нет преимущества в количестве личного состава и оружия, однако они не останавливаются в своем продвижении.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что украинские силы имеют целеполагание и наносят точные и качественные артиллерийские удары по оккупантам.
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О таком оружии враг может только мечтать
Он отметил, что феномен уверенного продвижения Сил обороны, в частности, связан с наличием определенного оружия, которое ВСУ предоставляют партнеры.
155-миллиметровые пушки, особенно, Panzerhaubitze имеют дальность до 32 километров. В то же время у россиян пушка, которая стреляет дальше всего, это "Гиацинт" (дальность – 28 километров). Может еще 2С7 "Пион" наносить удары на расстояние до 50 километров. Но это очень тяжелая и сложная в обслуживании машина,
– подчеркнул военный эксперт.
Кроме того, ВСУ выигрывает в контрбатарейном противоборстве. Такие аппараты, как AN/TPQ-36/48/50 (радиолокационная станция контрбатарейной борьбы – 24 Канал) очень точно отслеживают залпы артиллерии противника. И Силы обороны наносят врагу очень точные ответные удары.
"Также у украинских защитников есть М982 Excalibur – высокоточный боеприпас, аналогов которого у россиян нет. У них имеется управляемый снаряд "Краснополь", но он не дотягивает до качества Excalibur. Российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" тоже и в помине не выдерживает конкуренции с западными образцами. А о такой машине, как немецкая радиолокационная станция Cobra, оккупанты могут только мечтать", – уверен Черник.
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Демонстрируем нечто беспрецедентное
Украинские силы, по его мнению, имеют преимущество в части, которая называется "качество против количества". Противник засыпает силы обороны количеством оружия, чем сдерживают движение вперед ВСУ. К тому же они создали огромные минные поля, которых не было со Второй мировой войны, за исключением ирано-иракской войны. Также враг имеет нескончаемую живую силу.
"Однако украинские защитники держатся на счет качества. И в части артиллерии демонстрируют нечто беспрецедентное", – подчеркнул Петр Черник.
Военная помощь Украине
- Партнеры Украины не исключают того, что война может продолжиться в 2024 году, и поэтому могут предоставить ВСУ кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии. Это оружие имеет большую дальность, чем артиллерийские боеприпасы, которые ранее США передавали Украине.
- Также глава Минобороны Алексей Резников допустил, когда Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus. Министр уверен, что ВСУ будут иметь на вооружении эти ракеты, ведь "Германия действительно серьезный партнер Украины". Кроме того, украинская армия уже получила от Берлина "много современных вещей".
- Президенты Украины и США в ходе телефонной беседы обсудили вопросы передачи нашей стране истребителей F-16. В частности Вашингтон поспособствует ускорению процесса предоставления разрешения другим странам для передачи F-16 Киеву. Как известно, уже три государства – Дания, Нидерланды, Норвегия – согласились передать Украине эти истребители.