Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що українські сили мають цілепокладання та завдають точних та якісних артилерійських ударів по окупантах.

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Про таку зброю ворог може тільки мріяти

Він зауважив, що феномен впевненого просування Сил оборони зокрема пов'язаний з наявністю певної зброї, яку ЗСУ надають партнери.

155-міліметрові гармати, особливо, Panzerhaubitze мають дальність до 32 кілометрі. Водночас у росіян гармата, яка стріляє найдальше, це "Гіацинт" (дальність – 28 кілометрів). Може 2С7 "Піон" завдавати ударів на відстань до 50 кілометрів. Але це дуже важка та складна в обслуговування машина,

– підкреслив військовий експерт.

Крім того, ЗСУ виграє у контрбатарейному протиборстві. Такі апарати, як AN/TPQ-36/48/50 (радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби – 24 Канал) дуже точно відстежують залпи артилерії противника. І Сили оборони завдають ворогу дуже точні удари у відповідь.

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"Також українські захисники мають М982 Excalibur – високоточний боєприпас, аналогів якого в росіян немає. Вони мають керований снаряд "Краснопіль", але він не дотягує до якості Excalibur. Російська радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" теж й близько не витримує конкуренції з західними зразками. А про таку машину, як німецька радіолокаційна станція Cobra, окупанти можуть тільки мріяти", – впевнений Черник.

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Демонструємо дещо безпрецедентне

Українські сили, на його думку, мають переваги в частині, що називається "якість проти кількості". Противник засипає Сили оборони кількістю зброї, чим стримують рух вперед ЗСУ. До того ж вони утворили величезні мінні поля, яких не було з Другої світової війни, за винятком ірано-іракської війни. Також ворог має нескінченну живу силу.

"Проте українські захисники тримаються коштом якості. І в частині артилерії демонструють дещо безпрецедентне", – наголосив Петро Черник.

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