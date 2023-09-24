В ISW оценили одновременные контрнаступления ВСУ на Востоке и на Юге Украины
Источник:ISW
Украинские военные продолжают наступательную операцию на Востоке и на Юге. Это мешает оккупантам опрокидывать своих военных и формировать резервы.
Целью Украины в Бахмуте является фиксация российских войск. Закрепление русской армии в Бахмуте может смягчить давление на Купянском направлении.
Обратите внимание Существует два фактора: в ISW указали от чего будет зависеть успех украинского контрнаступления
Россияне не могут опрокинуть войска на другие направления
Кирилл Буданов отметил, что украинские воины должны сжать российские войска в Бахмуте и предотвратить их опрокидывание в другие районы. Руководитель разведки заявил, что российские военные развернули недавно созданную и еще не до конца сформированную 25-ю общевойсковую армию (ООС) Восточного военного округа "приблизительно к северу от Бахмута".
Развертывание Россией подразделений 25 ОГА в Бахмуте вместо Купянска, вероятно, помешает усилиям России зафиксировать украинские силы на Купянском направлении, поскольку российским силам нужны эти войска для продолжения штурмов вместо 41 ОГА.
Украинские официальные лица и российские источники указали, что темп и интенсивность российских наступательных действий на линии Купянск – Сватово – Кременная значительно уменьшились за последние недели, поскольку российские силы продолжают перегруппировать и ротировать личный состав в этом направлении.
– говорится в сообщении.
"Резервная армия" небоеспособна
Одновременные контрнаступления Украины в Бахмуте и на юге Украины препятствуют долгосрочным усилиям России по созданию вооруженных сил, поскольку Россия передислоцирует свои новые резервы для защиты от наступления Украины.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что минобороны России в конце июня сформировало "резервную армию". Российское военное командование также, вероятно, не смогло полностью укомплектовать или должным образом обучить военных этой армии. Буданов уточнил, что в недостроенной 25 ОГА около 15 тысяч военнослужащих, в то время как российские военные якобы надеялись набрать вдвое больше.
Украинские военные официально оценили, что 25 ОГА не будет боеспособной, по крайней мере, до 2024 года.
Украинское контрнаступление: последние новости
- Украинские военные продолжают упорную борьбу против оккупантов на поле боя В частности, им удалось прорвать оборону россиян в Запорожской области, однако захватчики еще имеют боевые позиции. Прорвавшие украинские военные укрепления к западу от Вербового не являются конечной полосой глубокой обороны России в Запорожской области. Это скорее комплекс наиболее подготовленных полевых укреплений, расположенных в виде почти непрерывного противотанкового рва, зубов дракона и боевых позиций примерно в 1,7 – 3,5 км.
- Украина продолжит наступательную операцию зимой. В Институте изучения войны объяснили, чего следует ожидать от контрнаступления ВСУ зимой. И в военной разведке, и в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление будет продолжаться и зимой. В Институте изучения войны предположили, от чего будет зависеть его успех.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина освободит Бахмут Донецкой области. По его словам, освобождение Клищиевки открыло вид на остальную местность. Далее Украина планирует перекрыть все пути поставки, которые идут в город. Следует заметить, что наши военные уже контролируют ключевую трассу Горловка – Бахмут.