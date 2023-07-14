Как продвигается контрнаступление Украины: в Пентагоне оценили темпы движения
В Пентагоне 13 июля высказались по поводу контрнаступательного движения украинских военных. В Минобороны США убеждены, что темпы продвижения наших защитников абсолютно превосходны.
Об этом во время брифинга заявил американский генерал-лейтенант Дуглас Симс. Он подчеркнул, что украинское движение также требует значительных усилий со стороны нашей армии, передает 24 Канал.
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В Пентагоне прокомментировали темпы движения ВСУ
Генерал Симс отметил, что сейчас наступательные действия украинских военных "очень тяжелые". Несмотря на это, он отметил, что наши защитники продолжают свое движение и деоккупируют территории.
"Мы имеем дело с мужчинами и женщинами, которые внедряют новые техники, используют новое оборудование, и все это в то время, когда на них открывают огонь и бомбят, не говоря уже о развесистой минной угрозе", –подчеркнул Симс.
Он также добавил, что с учетом всех этих факторов наши защитники продвигаются в "организованном порядке вдоль всего поля боя". Генерал заверил, что темпы наступления Вооруженных Сил являются "замечательными".
Они двигаются вперед на сотни метров в день, возможно на километр в некоторых местах, но все это требует больших усилий.
– заметил он.
Американский генерал также привел и исторический аспект, вспомнив, как во время второй мировой войны у военных союзников заняло 2 месяца до прорыва обороны врага с деоккупацией территорий. Напоследок он сказал, что война против Украины действительно сложна, ведь она ведется на очень труднопроходимой местности, под шквальным огнем.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Замглавы Минобороны Анна Маляр 13 июля рассказала, что ВСУ закрепляются на новых позициях на Юге нашего государства. Кроме этого, Силы обороны преуспевают и на Востоке Украины.
- Также Силы обороны преуспевают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают дальше свое контрнаступательное движение.
- В тот же день президент США Джозеф Байден предположил, сколько в Украине может длиться война. По его словам, эта военная кампания против нашего государства "не продлится годами".